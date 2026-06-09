バレエダンサーのソン・ジェスン、ヘルシンキ国際バレエコンクール優勝

バレエダンサーのソン・ジェスン（２０、写真）が、第１０回ヘルシンキ国際バレエコンクール（ＨＩＢＣ）で優勝した。ＨＩＢＣは公式ホームページを通じ、「ソン・ジェスンが５日（現地時間）、フィンランド国立オペラ・バレエ団で開かれた授賞式で『ジェーン・エルッコ・グランプリ（Jane Erkko Grand Prix）』を受賞した」と８日に発表した。このグランプリは全部門を通じて最も優秀な参加者に授与される賞だ。賞金２万ユーロ（約３５６９万ウォン）も贈られた。韓国芸術総合学校舞踊院実技科に在学中のソン氏は、昨年のユース・アメリカ・グランプリ（ＹＡＧＰ）でも実力を認められた。シニア・パドドゥ部門でバレリーナのソ・ハウンとともに優勝し、シニア男子ソロ部門では２位に入った。ＨＩＢＣはフィンランドのバレリーナ、ドリス・ライネ（１９３１～２０１８）の主導で１９８４年に創設された。フィンランド政府の支援を受け、４～６年ごとに開催されている。今年のコンクールでは、韓国勢としてバレリーナのイン・ジヨンとカン・ユジョンが、それぞれジュニア部門とヤング・プロフェッショナル部門で３位に入った。イ・ジユン記者 leemail@donga.com