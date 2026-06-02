李政厚、メジャー初の１試合５安打　キウム出身４人で唯一の輝き

韓国人メジャーリーガー通算最多安打（１６７１安打）を記録した秋信守（チュ・シンス、４４、引退）が、米大リーグ（ＭＬＢ）１６シーズンで記録した１試合最多安打は４本だった。「風の孫」と呼ばれる李政厚（イ・ジョンフ、２８、サンフランシスコ・ジャイアンツ）が５安打を固め打ちし、秋信守を抜いて韓国人メジャーリーガーの１試合最多安打記録を更新した。李政厚は１日、コロラド・ロッキーズとのアウェー戦に「５番・右翼手」で先発出場し、６打数５安打２打点の猛打を振るった。ジャイアンツの選手が１試合５安打を記録したのは、２０２０年９月２日のアレックス・ディカーソン（３６）以来初めて。李政厚個人としても、韓国プロ野球（ＫＢＯ）キウム時代を含め、２０１８年８月１１日の高尺（コチョク）でのＬＧ戦以来となる通算２度目の５安打試合となった。腰筋痛で１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた李政厚は、先月３０日に復帰。ロッキーズとの３連戦の初戦で４安打、２戦目で２安打を放ったのに続き、この日は５安打を完成させた。ロッキーズとの３連戦だけで１５打数１１安打を記録した李政厚は、シーズン打率を．３０４（１９４打数５９安打）まで引き上げた。４月２９日以来３３日ぶりの３割復帰となる。これでナショナルリーグ（ＮＬ）打率７位に浮上した。ジャイアンツは同日、２５安打を浴びせてロッキーズに１９－６で大勝し、５連敗を止めた。開幕後１３試合を終えた４月９日までは、打率．１４３、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）．４３８にとどまっていた李政厚だが、その後の３８試合では打撃内容が一変した。４月は打率．３１２、５月も．３１３を記録し、「３割打者」として定着した。トニー・ビテロ監督は試合後、「これこそが李政厚の姿だ」と褒め、揺るぎない信頼を示した。一方、キウム出身メジャーリーガー３人の明暗は分かれた。同日、シンシナティ・レッズとのアウェー戦に「８番・遊撃手」で先発出場した金河成（キム・ハソン、３１、アトランタ・ブレーブス）は、３打数無安打と沈黙。シーズン打率は．０８９（４５打数４安打）まで落ち込んだ。金河成が直近３試合でベンチを温める間、遊撃の先発を務めていたホルヘ・マテオ（３１）は、この日指名打者で先発出場し、５回表に左越えソロ本塁打を放って存在感を高めた。前日の決勝本塁打に続く２試合連続アーチだ。ウォルト・ワイス監督は「マテオがこういう打撃を見せれば、ラインアップから外すのは難しい」と話した。今年１月、指の負傷で手術を受けた金河成の穴を埋めるため、年俸１００万ドル（約１５億ウォン）で獲得したマテオが、金河成のポジションを脅かす構図となっている。宋成文（ソン・ソンムン、３０、サンディエゴ・パドレス）は同日、ワシントン・ナショナルズとのアウェー戦に「８番・二塁手」で８日ぶりに先発出場したが、２打数無安打１四球に終わった。７回裏１死三塁で四球を選んで出塁したものの、二盗を試みて刺され、悔しさを残した。パドレスは２－４で敗れた。最近１５試合で打率．１７８と低迷していた金慧成（キム・ヘソン、２７、ロサンゼルス・ドジャース）は、先月３０日にマイナー３Ａへ降格した。金慧成はメジャー４３試合で打率．２５９（１１６打数３０安打）にとどまった。イ・ソヨン記者 always99@donga.com