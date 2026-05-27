孫興慜「ストレスないので心配無用」　“円形脱毛症説”を一蹴

４度目のワールドカップ（Ｗ杯）出場を控える孫興慜（ソン・フンミン、３４、ＬＡＦＣ）が、最近取り沙汰された「円形脱毛症説」を一蹴した。孫興慜は２６日、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）に明るい笑顔でＶサインを見せる写真を投稿し、「円形脱毛症じゃありません。心配しないでください。ストレスを受けるようなこともないので……Ｗ杯で会いましょう」と書き込んだ。孫興慜は前日の２５日、シアトルとの２０２６米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）ホーム戦（ＬＡＦＣの１－０勝利）に出場した。ところが試合中継映像で後頭部の一部が薄く見える場面が映し出され、オンラインコミュニティーを中心に「円形脱毛症ではないか」との反応が広がった。「ゴール沈黙」によるストレスが影響したのではないかとの声も上がっていた。孫興慜は今季リーグ１３試合に出場しているが、まだ得点ない。Ｗ杯開幕を控えて最後の所属クラブ戦だったシアトル戦でも７本のシュートを放ったが、ゴールにはつながらなかった。ファンの心配の声が高まる中、自らＳＮＳで「脱毛説」を否定したのだ。一方、孫興慜はシアトル戦終了後、米ユタ州ソルトレークシティーに事前キャンプを張った韓国代表に合流した。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com