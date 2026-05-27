５月に「４０度猛暑」の欧州　運動中死亡も相次ぐ

フランス、英国など欧州主要国が、異例の５月猛暑に見舞われている。２５日付の仏紙ル・パリジャン、ル・モンドによると、パリの日中気温は２３日に今年初めて３０度を超えた後、２６日まで猛暑が続いている。平年より最高気温が約１２度高いという。特に英仏海峡に面するフランス西部ブルターニュ地域では最高気温が３５度を超え、黄色の猛暑警報が発令された。２００４年に猛暑警報システムが導入されて以来、５月に黄色警報が出されたのは初めて。フランスで最も暑い南部でも、５月としては異例となる日中の気温３７度超を記録した。フランス気象庁は「これまでのどの５月にも見られなかった猛暑が早い時期に到来し、長期間続いている」として警戒を呼びかけた。熱中症など猛暑被害も相次いでいる。２４日にパリで開かれたアマチュアマラソン大会では男性１人が死亡し、１０人が病院へ搬送された。リヨンのスポーツ施設で運動していた女性１人も死亡した。マリナ・フェラーリ仏スポーツ相はＸに哀悼の意を投稿し、「今回の出来事は、猛暑下でのスポーツ活動に絶対的な注意が必要であることを示している」と記した。２４日に開幕した四大大会の一つ、全仏オープンでは、選手も観客も暑さとの闘いを強いられているとＡＰ通信が伝えた。選手が試合の合間に首へ氷袋を当て、観客がコートへの散水時に「自分たちにも水をかけてほしい」と求める光景も見られた。英ＢＢＣによると、２５日のロンドンの最高気温は３３．５度を記録し、１９２２年の５月最高気温３２．８度を更新した。ロンドンなどイングランド地域より比較的涼しいウェールズと北アイルランドでも、それぞれ２７．４度、２３．４度を記録し、今年最高気温となった。これを受け、英保健安全保障庁（ＵＫＨＳＡ）は２２日、ウェストミッドランズやイングランド東部、ロンドンなどに猛暑警報で２番目に高いオレンジ警報を発令した。英国で最も早い時期のオレンジ警報発令だったとＢＢＣは伝えた。ポルトガル、スペイン、イタリアなど南欧諸国でも５月猛暑が続いている。特にポルトガルの一部地域では最高気温が４０度、スペイン南部では３８度近くに達している。イタリア当局はローマなどで、午後０時３０分から午後４時まで直射日光に継続的にさらされる作業を制限するよう勧告した。欧州の５月猛暑は、北アフリカから北上した暖気が西欧上空の高気圧内に閉じ込められる「ヒートドーム現象」によるものと分析されている。猛暑が早期に発生すると、その分土壌水分が早く失われ、気温がさらに上昇しやすくなり、降雨も減少する悪循環に陥る恐れがあると、ブルームバーグ通信は分析した。柳根亨 noel@donga.com