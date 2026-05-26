「楽しむサッカーは終わった」　“恐れ知らずの新鋭”系譜継ぐ裵峻浩

「北中米ワールドカップ（Ｗ杯）を足掛かりに、韓国代表を引っ張る選手へ成長したい」２４日、米ユタ州ソルトレークシティーのユート・サッカー・フィールドで会った韓国代表の最年少、裵峻浩（ペ・ジュンホ、２３、ストーク・シティー）は、２０２６北中米Ｗ杯を前にこう抱負を語った。裵峻浩は、イングランド・チャンピオンシップ（２部）ストーク・シティーの今季の試合日程が今月初めに終了し、代表へ早く合流した。１８日、代表本隊の一員として韓国を出発し、Ｗ杯事前キャンプ地のソルトレークシティー入りした。裵峻浩は「先輩たちが居心地のいい環境をつくってくれるので、チーム最年少という感じはしない。今大会では攻撃ポイント（得点またはアシスト）を記録したい」と語った。歴代韓国代表には、Ｗ杯本大会で「恐れ知らずの新鋭」として注目を集めた選手が少なくない。１９９８年フランスＷ杯では、当時１９歳だった李東国（イ・ドングク、４７、引退）が欧州の強豪オランダ相手に「弾丸シュート」を放ち、強烈な印象を残した。２００２年韓日Ｗ杯では李天秀（イ・チョンス、４５、引退）が力強い突破で韓国の４強入りに貢献した。現在の代表主将である孫興慜（ソン・フンミン、３４、ＬＡＦＣ）は、代表最年少だった２０１４年ブラジルＷ杯アルジェリア戦でＷ杯初得点を記録した。２０２２年カタールＷ杯では、「シュットリ」李康仁（イ・ガンイン、２５、パリ・サンジェルマン）が鋭いクロスとパスで韓国攻撃陣の活力源となった。今大会では、裵峻浩が「恐れ知らずの新鋭」の系譜を受け継ぐ準備を進めている。裵峻浩は「カタールＷ杯をきっかけに、（李）康仁さんは代表の主軸選手になった。自分もグループリーグに出場できれば、いいプレーを見せたい」と語った。サイドアタッカーと攻撃的ＭＦをともにこなせる裵峻浩は、キレのある切り返しと滑らかなドリブル、優れた連係能力が持ち味の選手だ。３年前のＵ－２０Ｗ杯では、エースナンバーの１０番を背負い、６試合で１得点３アシストを記録して韓国の４強入りを導いた。この大会での活躍をもとに、裵峻浩は韓国プロサッカーＫリーグ１（１部）の大田（テジョン）を離れ、イングランド・チャンピオンシップのストーク・シティーへ移籍した。裵峻浩はストーク・シティーで２０２３～２０２４シーズン、リーグ３８試合に出場して２得点５アシストを記録しチーム最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。この頃から、ストーク・シティーのファンは裵峻浩を「コリアン・キング」と呼んでいる。今季の裵峻浩は４２試合に出場し、２得点３アシストを記録した。欧州での活躍を背景に「洪明甫（ホン・ミョンボ）号」へ選ばれた裵峻浩は、北中米Ｗ杯アジア最終予選で１得点４アシストを記録し、韓国の１１大会連続本大会出場に貢献した。裵峻浩は左サイドアタッカーに入る場合、孫興慜、黄喜燦（ファン・ヒチャン、３０、ウルバーハンプトン）ら先輩のバックアップメンバーとして起用される可能性が高い。裵峻浩は限られた出場時間でも、チームに確かな貢献をしたいと意気込んでいる。彼は「Ｕ－２０Ｗ杯の時とは心構えが違う。当時は楽しみながら経験できる大会だと思っていたが、今回は自分の実力を証明しなければならない大会だ」と語った。一方、孫興慜は２５日に行われたシアトル・サウンダーズとの２０２６米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）ホーム戦（ＬＡＦＣが１－０勝利）にフル出場したが、攻撃ポイントはなかった。７本のシュートを放ちながら無得点に終わった孫興慜は、今季ＭＬＳ初ゴールを決められないまま、２６日にソルトレークシティーへ移動し、「洪明甫号」に合流する。金培中 wanted@donga.com