「チャットＧＰＴを育成すると言ったのに」　オープンＡＩ、アップル提訴検討

人工知能（ＡＩ）市場を巡るビッグテック間の競争が激化する中、かつて「同志」として協力関係を維持していた企業同士でも法的争いが続いている。最近では、オープンＡＩの営利企業転換を巡り、オープンＡＩと初期投資家だったテスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）との間で訴訟が進行している中、オープンＡＩも協力関係にあったアップルを相手取り訴訟を準備していることが分かった。１４日（現地時間）、ブルームバーグ通信は、オープンＡＩがアップルとの協力を通じて期待していた利益を得られなかったとして、法的措置を準備していると報じた。オープンＡＩ側の弁護団は、外部法律事務所とともに、アップル提訴から契約違反を主張する通知書送付まで、さまざまな選択肢を検討しているという。これに先立ち、アップルとオープンＡＩは２０２４年、ｉＰｈｏｎｅの音声アシスタント「Ｓｉｒｉ」にオープンＡＩのＡＩモデル「チャットＧＰＴ」を導入するための提携を締結した。当時のアップルは、自社の生成ＡＩ開発の遅れで、グーグルやメタなど他のビッグテックに後れを取っているとの評価を受けていた。こうした世論を覆す「勝負手」として、オープンＡＩとの協力を選んだ格好だった。しかし、オープンＡＩ側は、提携後にアップルがチャットＧＰＴをアップル生態系に限定的に適用したことで、かえってブランドイメージに悪影響が及んだと主張している。オープンＡＩは、アップルとの提携でチャットＧＰＴの有料購読への転換率が高まると期待していたが、これも実現しなかった。さらに今年１月、アップルが自社のＡＩシステム「Apple Intelligence」にグーグルの「ジェミニ」を活用する契約を結んだことが明らかになり、両社関係は急速に冷え込んだ。オープンＡＩも昨年、アップルの元デザイン責任者ジョニー・アイブ氏が起業した次世代デバイス・スタートアップ「ｉｏ」を買収し、ＡＩデバイス競争への参入を予告している。業界では、ビッグテック各社がＡＩ市場の主導権争いを繰り広げる過程で、こうした法的争いがさらに増えるとみている。実際、オープンＡＩは初期投資家だったマスク氏と、約２００兆ウォン規模の賠償金が絡む訴訟を進めている。マスク氏は、オープンＡＩ起業当時、非営利ＡＩ研究のため巨額投資を行ったが、サム・アルトマンとグレッグ・ブロックマン両共同創業者が約束を破り、営利企業に転換したと主張している。一方、オープンＡＩ側は、マスク氏が営利企業転換計画を把握しており、自ら設立したＡＩスタートアップ「ｘＡＩ」の競争力強化のためオープンＡＩを攻撃しているとの立場だ。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com