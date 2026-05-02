ＦＩＦＡ会長「イランはＷ杯参加、米国で試合実施へ」

ジャンニ・インファンティーノ国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）会長（５６）は、イランが６月に開幕する２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に参加するとの見通しを示した。米ヤフースポーツが１日報じたところによると、インファンティーノ会長はカナダ・バンクーバーで開かれたＦＩＦＡ総会で「イランは当然、今回のＷ杯に参加する。試合も（予定通り）米国で行われる」と述べ、「我々は一つになり、人々を結びつけなければならない」と強調した。この発言は、イラン・サッカー協会の幹部が総会出席のためカナダを訪れたものの、空港の入国審査で入国を拒否され帰国した翌日に出た。ＦＩＦＡ加盟２１１カ国のうち、イランだけが総会に出席できなかった。米国とイランの戦争勃発後、イランのＷ杯出場の可否は最大の関心事となっていた。インファンティーノ会長の発言が伝わると、トランプ大統領も「出場させよう（Let them play）」と応じた。ベルギー、エジプト、ニュージーランドとともにグループＧに入ったイランは、米カリフォルニア州ロサンゼルスとサンフランシスコでグループリーグ３試合を行う予定だ。ベースキャンプも米アリゾナ州ツーソンに設ける計画だった。戦争勃発後、イランは試合をメキシコで行う案を検討したが、ＦＩＦＡはこれを認めなかった。一方、インファンティーノ会長は４選を目指す意向も正式に表明した。２０１６年に前会長のゼップ・ブラッター氏の後任として就任し、２０１９年と２０２３年に再選されている。金培中 wanted@donga.com