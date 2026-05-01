７兆ウォン投資のサウジ政府系ファンド、ＬＩＶ支援打ち切りへ

ＬＩＶゴルフが発足４年で資金源を失う危機に直面している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は３０日、「サウジアラビアの政府系ファンド（ＰＩＦ）がＬＩＶゴルフへの支援を今年までとし、この事実を選手や職員に通知する予定だ」と報じた。ＰＩＦは２０２２年の発足以降、約５０億ドル（約７兆４１７０億ウォン）を投資したとされる。スポーツ・ビジネス・ジャーナルも同日、「創設に決定的役割を果たしたヤシル・アルルマイヤンＰＩＦ総裁がＬＩＶ会長を辞任した」と伝えた。ＬＩＶゴルフは「オイルマネー」を背景に、米男子ツアー（ＰＧＡ）で活躍していたスター選手を大量に獲得した。２０２３年シーズンのＰＧＡツアー多勝王ジョン・ラーム（スペイン）は３億ドル、メジャー大会で実績を持つブルックス・ケプカ（米国）は１億３０００万ドルの契約金で移籍した。団体戦導入や短パン着用の容認などで差別化を図ったが、人気は期待に及ばなかった。ＰＩＦが撤退すれば、ＬＩＶの正常な運営は困難になる可能性が高い。ＰＧＡツアーを離れて参戦した選手の将来も不透明だ。ＰＧＡツアーは今年１月、過去４年間のメジャー大会またはプレーヤーズ選手権優勝者を対象にした「復帰プログラム」を一時的に運用し、ケプカやパトリック・リードらが復帰した。ＬＩＶは６月に米ニューオーリンズで開催予定だった大会を秋に延期すると２９日発表した。一方、来月２８日に釜山（プサン）アジアードＣＣで開幕する「ＬＩＶゴルフ・コリア」は予定通り開催される。イ・ソヨン記者 always99@donga.com