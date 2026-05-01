「西部地裁乱入」から４６６日　１８人の有罪確定

昨年１月、尹錫悅（ユン・ソクヨル）前大統領の逮捕状発付直後にソウル西部地裁に乱入し騒動を起こした事件で、関与した１８人の有罪が先月２９日に確定した。事件発生から４６６日後となる。大法院（最高裁）第３部（主審・呉碩峻大法官）は３０日、特殊建造物侵入などの罪で起訴されたキム被告ら１８人に対し、最低で罰金２００万ウォンから最高で懲役４年を言い渡した原審（２審）判決を確定した。被告らは昨年１月１９日午前３時頃、尹前大統領に対する逮捕状が発付されると、裁判所の正門やガラス窓を破壊して侵入し、備品や施設を損壊した疑いを受けている。このうち一部は、事件前日の同月１８日午後８時頃、拘束前被疑者尋問（令状実質審査）を終えて戻る途中の高位公職者犯罪捜査処（公捜処）の捜査官らが乗ったワゴン車を遮り、公務執行を妨害し、搭乗者らを監禁した疑い（特殊公務執行妨害及び特殊監禁）も問われた。有罪が確定した中では、警察官に暴行を加え鉄製の棒で裁判所出入口を破壊した極右系ユーチューバーのユ被告が懲役４年で最も重い刑となり、裁判所７階まで侵入して判事室のドアロックなどを損壊したイ被告には懲役３年が言い渡された。大法院は「暴動に加担したのではなく、乱入の様子を撮影するために建物に入った」と主張していたドキュメンタリー監督のチョン・ユンソク被告に対しても、罰金２００万ウォンを確定した。チョン被告は１審、２審でも同額の罰金刑を受けていた。判決直後、チョン被告は「官僚的な行政主義を如実に示した事件だ」とし、憲法裁判所への憲法訴願請求を検討する考えを示した。弁護人の徐采完（ソ・チェワン）弁護士は「過去に集会現場での取材行為を正当行為と認めた判例があるにもかかわらず、これを無視した」と指摘した。検察はこれまでに同事件関与者１４０人を起訴した。昨年８月までに１審判決が出た８３人のうち、ライターで火を付けた紙を裁判所内部に投げ込んだシム被告（２０）が懲役５年で最も重い刑を言い渡されている。昨年１２月の控訴審では、控訴した３６人のうち２０人に対して一部減刑が認められ、上告した１８人について同日、有罪が確定した。ソン・ユグン記者 big@donga.com