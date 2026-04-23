任成宰、ＫＰＧＡで２年ぶり優勝狙う　ウリィ金融チャンピオンシップ

米男子ツアー（ＰＧＡ）を主戦場とする任成宰（イム・ソンジェ、２８）は毎年この時期、韓国に戻り韓国プロゴルフ（ＫＰＧＡ）ツアー大会に出場する。サブスポンサーのウリィ金融持株が主催するウリィ金融チャンピオンシップがその舞台だ。任成宰は２０２３年と２０２４年にこの大会で連覇し、好調のきっかけをつかんできた。特に２０２４年はシーズン序盤に不振に陥ったが、大会優勝後に米国へ戻り、直後のウェルズ・ファーゴ選手権で４位に入るなど復調。その後もトラベラーズ選手権３位、メジャー大会の全英オープン７位など同年は８度のトップ１０入りを記録した。ただ、今季序盤の調子は万全とは言えない。手首の負傷の影響で約２カ月遅れてシーズンを開始し、直近のＲＢＣヘリテージでも４２位にとどまった。今季ＰＧＡツアー６大会での最高成績は、３月バルスパー選手権の４位となっている。大会は２３日から４日間、京畿道坡州（キョンギド・パジュ）のソウォンバレーＣＣ（パー７２）で開かれる。任成宰は、２２日の記者会見で「この大会に出るとＰＧＡツアーでは感じられない感情がある。応援に来てくれるファンを楽しませたい気持ちが強い。大きな力をもらえると思う」と語った。３連覇に挑んだ昨年は予選落ちに終わり、今回は２年ぶりの優勝を狙う。任成宰は「良い記憶の多い大会だ。昨年の悔しさを乗り越え、今年はさらに良いプレーを見せたい」と話した。ＬＩＶゴルフのイ・テフン（３６）、今季からＤＰワールドツアーと兼戦するイ・ジョンファン（３５）も有力な優勝候補に挙げられている。大会には計１４４人が出場し、優勝賞金３億ウォンを争う。２４日からは韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアーのトクサンＥＰＣ選手権が忠清北道忠州（チュンチョンブクト・チュンジュ）のキングスデールＧＣ（パー７２）で開幕する。昨年優勝者で、１９日に終わったネクセン・セイントナイン・マスターズで５４ホール「ノーボギー」優勝を果たした金旼宣（キム・ミンソン、２３）が２週連続優勝とタイトル防衛に挑む。坡州＝キム・ジョンフン記者 hun@donga.com