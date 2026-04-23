在韓米軍司令官、戦時作戦統制権移管に「政治的便宜が先行すべきでない」

在韓米軍司令官のゼイビア・ブランソン大将は２１日（現地時間）、米上院軍事委員会に出席し、戦時作戦統制権（作戦権）移管の過程で「政治的便宜」が条件に先行してはならないと述べた。李在明（イ・ジェミョン）政権が任期内（２０３０年６月）での移管を目指す方針にトランプ政権が呼応する現状に対し、強い懸念を示したものとみられる。ブランソン氏は「（移管は）条件に基づく移管だ」とし、「政治的便宜が条件を追い越さないよう、引き続き保証しなければならない」と強調した。さらに「条件に集中してこそ、韓国と米国の双方がより安全になる」と述べた。ブランソン氏はこれまでも北朝鮮の核脅威の高度化などを踏まえ、移管は韓米が合意した条件が完全に満たされた状態で進めるべきだと繰り返し指摘してきた。昨年８月の記者懇談会では「近道を選べば、韓半島の軍事態勢が危うくなり得る」とし、同年１２月のオンラインセミナーでも「日程に合わせるために条件を緩めたり見過ごしたりすることはできない」と述べている。もっとも韓米は昨年の年例安保協議会（ＳＣＭ）で、年内に移管第２段階（ＦＯＣ）の検証を完了することで合意するなど、作業を加速させている。ＦＯＣ検証が最終承認されれば、韓米は後続協議を経て移管の「目標年」を導出し、最終第３段階の完全任務遂行能力（ＦＭＣ）検証に入ることになる。一部では、１０月にワシントンで開かれる韓米ＳＣＭで、トランプ政権の任期最終年である２０２８年が目標年として提示される可能性も指摘されている。ブランソン氏は、ＤＭＺ（軍事境界線）法や西海（ソへ・黄海）上空訓練の通報問題、鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官による北朝鮮核施設情報の言及など、最近表面化した韓米間の不協和の中心に立っているとの声もある。また、ブランソン氏は、韓国に配備されたＴＨＡＡＤ（高高度迎撃ミサイルシステム）の中東への再配備が北朝鮮に対する抑止に与える影響を問われ、「いかなるＴＨＡＡＤも移動させていない」とし、「弾薬を送っており、（弾薬が）移動のために待機中だ」と答えた。慶尚北道星州（キョンサンプクト・ソンジュ）のＴＨＡＡＤ部隊は維持したまま、備蓄していたＴＨＡＡＤ用の迎撃ミサイルが中東に回されたとの意味とみられる。尹相虎 ysh1005@donga.com