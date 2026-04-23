売上２倍・営業益２６倍に急伸　三星のハーマン買収１０年

三星（サムスン）電子が買収してから１０年を迎えたハーマンが、同社内の中核企業として定着した。将来の車載電装市場を見据えて買収を決断した李在鎔（イ・ジェヨン）会長の戦略が、１０年ぶりに「売上２倍」という実績で証明されたとの評価が出ている２２日に三星電子が明らかにしたところによると、ハーマンは昨年、売上１５兆７８３３億ウォン、営業利益１兆５３１１億ウォンと過去最高を更新した。買収初年の２０１７年（売上７兆１０３４億ウォン、営業利益５７４億ウォン）と比べると、売上は２倍以上、営業利益は約２６倍に拡大した。営業利益率も９．７％と１０％に迫り、収益性も高まった。李会長は三星の将来成長分野として車載電装事業を位置付け、２０１６年１１月にハーマン買収を決断した。約９兆４０００億ウォンに上る投資は、韓国企業による海外Ｍ＆Ａとして当時最大規模で注目を集めた。三星電子はハーマン買収後、オーディオ事業の競争力を維持するとともに、車載電装事業を拡大し質的成長を進めてきた。現在、ハーマンの売上の６５～７０％は車載分野が占める。特に高付加価値の中核部品であるデジタルコックピット（デジタル化された自動車の運転空間）とカーオーディオ市場で高いシェアを誇り、世界１位を維持している。背景には三星電子との技術連携と積極的な追加Ｍ＆Ａがあるとみられる。ハーマンのハードウエア設計力に、三星電子の５Ｇ通信網、車載半導体（エクシノス・オート）、スマートシングスのプラットフォームなどが一体となって結合したということだ。円滑なオンライン接続から迅速な車両制御まで、世界最高水準のコネクテッドカー環境を実現したことが中核的な競争力として作用した。大規模な追加投資も成果を上げた。ハーマンは昨年１２月、１５億ユーロ（約２兆６０００億ウォン）を投じ、自動運転向けスマートカメラモジュールで世界１位のドイツＺＦの先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）事業部を電撃的に買収した。２０年以上にわたり蓄積された膨大な自動運転データを取り込み、統合運用能力を一気に引き上げた。あわせて、ハンガリーに１億３１１８万ユーロ（約２３００億ウォン）を投資し、自動運転研究開発（Ｒ＆Ｄ）センターおよび生産拠点も大幅に拡張した。これに先立ち、２０２２年にはドイツのＡＲヘッドアップディスプレイ企業アポステラ、２０２３年には米国の音楽プラットフォーム企業ルーンを相次いで傘下に収め、車載ソフトウェア能力も継続的に強化してきた。オーディオ名門としての地位も一段と強固になった。昨年５月、５０００億ウォンを投じて米マシモのオーディオ事業部を買収し、ハイエンドオーディオの代名詞であるバウワース・アンド・ウィルキンス（Ｂ＆Ｗ）など、プレミアムブランドを多数確保した。今年、誕生８０周年を迎えた看板ブランド「ＪＢＬ」がブルートゥーススピーカー市場で首位を守っていることとも相まって、大衆的な中低価格ブランドから超高級ラグジュアリーラインまで網羅する、唯一無二の製品ポートフォリオを構築した。財界関係者は「ハーマン買収は、韓国企業による海外Ｍ＆Ａ史上、最も成功した事例の一つだ」とし、「先端電装ソリューションとハイエンドオーディオを網羅する事業構造を完成させただけに、今後さらに大きな業績拡大が期待できる」と語った。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com