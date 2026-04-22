クアルコムＣＥＯ来韓、三星・ＳＫ・ＬＧとＡＩ同盟拡大

クアルコムのクリスティアーノ・アモン最高経営責任者（ＣＥＯ）が２１日、韓国を訪れ、三星（サムスン）電子、ＳＫハイニックス、ＬＧ電子など国内主要企業の経営陣と相次いで会談した。ファウンドリ（半導体受託生産）から高性能メモリ、次世代家電やモビリティに至るまで、韓国を代表する企業と幅広い人工知能（ＡＩ）連携の構築に乗り出したとみられる。業界によると、アモン氏は同日、三星電子ファウンドリ事業部のハン・ジンマン社長らと会い、次世代アプリケーションプロセッサ（ＡＰ）「スナップドラゴン８エリート２」を三星電子の２ナノ（ナノメートル、１ナノは１０億分の１メートル）工程で受託生産する案について議論したとされる。アモン氏はこれに先立ち、今年１月のＣＥＳ ２０２６で「三星電子と２ナノ工程を活用した受託生産の協議を開始した」と明らかにしていた。また、ＳＫハイニックスの経営陣とも別途会談し、高性能メモリの供給確保策について協議したという。クアルコムはスマートフォンにとどまらず、オンデバイスＡＩや車載半導体、データセンター向けＡＩアクセラレーター「クアルコムＡＩ２００」などを軸に事業ポートフォリオを急速に拡大している。同日午後には柳在哲（ユ・ジェチョル）社長らＬＧ電子経営陣と非公開で会談した。モビリティ分野へ事業領域を広げるＬＧ電子と、高性能ロボットプロセッサ「ドラゴンウィングＩＱ１０」を打ち出したクアルコムとのシナジーを模索する場とみられる。業界関係者は「グローバルＡＩの主導権競争の中で、クアルコムが韓国の主要企業を中核パートナーと位置づけ、エコシステム連携の加速を図っている」と評価した。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com