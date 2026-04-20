脱走オオカミ捕獲の獣医師「失敗を糧に再挑戦、無事保護に達成感」

「１４日の捜索で山中で『ヌック』と遭遇し麻酔銃を撃ったが取り逃がし、その場面が夢に何度も出てきた。もう失敗は許されないと思った」国立生態院のチン・セリム動物福祉部次長（獣医師）は１９日、雄のオオカミ「ヌック」の捕獲時をこう振り返った。大田（テジョン）オーワールド動物園から８日に脱走したヌックは、１７日にチン氏の麻酔銃で捕獲された。チン氏は「最初は１５０メートルの距離で逃したが、今回は２０メートルまで慎重に接近して撃った」と話した。チン氏は脱走初日から捜索に参加した。国立生態院は野生動物の研究・保全、診療、防疫を担う機関で、チン氏は哺乳類診療と防疫の専門家。９日以降は大田に滞在し、連日捜索に加わった。「オオカミは夜行性のため、ヌックが活動の少ない昼間には、オーワールドで距離別に麻酔銃の射撃練習まで行った」とし、「大変だったが、ヌックを安全に保護できてやりがいを感じる」と語った。現在、ヌックは牛肉などの特別食を食べながら回復中だ。獣医師らの関係者は、「麻酔から無事に目覚め、健康にも大きな異常はない」と伝えた。ヌックは８日、飼育施設のフェンス下を掘って脱走し、１７日午前０時４４分ごろ、動物園から約１キロ離れた大田市中区（チュング）の大田南部循環道路・安永インターチェンジ付近で捕獲された。作戦には市や消防、警察、軍、野生生物管理協会などから３１６３人と装備約２８０台が投入された。大田＝イ・ジョンフン記者、キム・テヨン記者 jh89@donga.com