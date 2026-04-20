韓江氏の「食主義者」、韓国で過去１０年の最多販売

過去１０年間、韓国で最も多く読まれた本は、作家韓江（ハン・ガン）氏の小説だった。教保（キョボ）文庫が「世界図書・著作権デー」（４月２３日）を前に発表した直近１０年（２０１６年４月１７日～２０２６年４月１６日）のベストセラーランキングで、「菜食主義者」と「少年が来る」が１位と２位となった。韓江ブームは２０１６年、「菜食主義者」で英国のマン・ブッカー賞を韓国人として初受賞したことを契機に広がった。受賞直後には週間総合ランキングで１２週連続で１位を記録した。さらに２０２４年、韓国人初のノーベル文学賞受賞で販売は急増した。光州（クァンジュ）事件を描いた「少年が来る」は２０２４年、２０２５年と２年連続で年間ベストセラー１位となった。教保文庫は「集計直後にマン・ブッカー賞が発表されたため累計では『菜食主義者』が上回るが、近年は『少年が来る』の販売が多い」と説明した。済州（チェジュ）４・３事件を題材にした「別れを告げない」も８位に入った。同作は２０２３年にフランスのメディシス外国文学賞、今年は全米批評家協会賞を受賞している。１０位以内には、韓氏の作品３編を含め、国内小説が６作品も名を連ねた。キム・ホヨンの「不便なコンビニ」、イ・ミエの「ダラグート夢の百貨店」、梁貴子（ヤン・グィジャ）の「矛盾」が順に５～７位となった。「世界図書・著作権デー」は、ウィリアム・シェイクスピアとミゲル・デ・セルバンテスの命日がともに４月２３日であることに由来した。キム・ドヨン記者 repokim@donga.com