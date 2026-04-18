「ＯＴＴの巨人」を築いたヘイスティングス氏、ネットフリックス退任へ

ＤＶＤ郵送レンタル企業として出発したネットフリックスを、世界的なオンライン動画配信サービス（ＯＴＴ）の巨大企業へと育て上げたリード・ヘイスティングス会長（６５）が、２９年ぶりに同社を去る。ネットフリックスは１６日（現地時間）、株主向け書簡で、ヘイスティングス会長が６月の定時株主総会で取締役の再任に立候補しないと明らかにした。今後は慈善活動など個人的関心に注力する予定だ。ヘイスティングス氏は１９９７年にネットフリックスを共同創業し、２０２３年１月まで２６年間、最高経営責任者（ＣＥＯ）として会社を率いた。その後は取締役会議長に就き、経営はテッド・サランドスとグレッグ・ピーターズの共同ＣＥＯ体制に委ねてきた。ヘイスティングス氏はメディア産業の構造的変化を主導した人物と評価される。ＤＶＤ郵送レンタルからインターネット配信への大胆な事業転換を成功させ、映像コンテンツの消費形態を根本から変えた。２０１６年１月には世界同時サービスを開始し、グローバルプラットフォームの基盤を築いた。昨年末時点で有料会員は３億２５００万人を超え、視聴者規模は約１０億人に達する。失敗もあった。２０１１年にＤＶＤ事業を「Ｑｗｉｋｓｔｅｒ」として分社化しようとしたが、会員の反発を受けて１カ月で撤回した事例が代表的だ。一方、創業初期の資金難の中で従業員の３分の１を削減し、「キーパー（Ｋｅｅｐｅｒ・中核人材）」中心の組織を維持した経験は、ネットフリックスの高成果文化の土台となった。ヘイスティングス氏は著書『Ｎｏ Ｒｕｌｅｓ Ｒｕｌｅｓ』でこれを「ネットフリックス方式」として整理している。ヘイスティングス氏は株主向け書簡で、「私がネットフリックスに残した最大の貢献は、何か一つの決定ではなく、会員満足に集中し、後任者たちが受け継いで発展させることのできる文化を築いたことにある」と話した。そのうえで「最も気に入っている瞬間は２０１６年１月、ほぼ世界中で私たちのサービスが利用できるようになった時だ」と振り返った。テッド・サランドス共同ＣＥＯは、「彼は挑戦する人々で成る会社と、品格が重要な文化を築いた」と評価した。ヘイスティングス氏の退任と市場予想を下回る第２四半期の見通しが重なり、ネットフリックス株は同日の時間外取引で９％台下落した。２月にワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）との買収合併（Ｍ＆Ａ）が頓挫して以降、新たな成長エンジンの確保が急務となる中、創業者退場の負担が重なった形だ。ライトシェッド・パートナーズのリチャード・グリーンフィールド・メディアアナリストは「ヘイスティングスの退場は投資家の不安を招いた」と指摘した。金在亨 monami@donga.com