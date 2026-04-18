「安さと量」志向強まる」…不況下で高コスパ流通が活況

物価上昇の勢いがなかなか収まらず、価格に敏感になった消費者たちが「コストパフォーマンス」の高い販売チャネルへ大挙して押し寄せている。合理的な消費傾向が強まる中、国内外の低価格型流通企業が相次いで過去最高の業績を更新するなど、特需を享受している。１６日、業界によると、生活用品店ダイソーを運営するアソンダイソーの昨年の売上高は４兆５３６４億ウォンで過去最大を記録した。前年（３兆９６８９億ウォン）比１４．３％増となった。同期間の営業利益は４４２４億ウォンで前年（３７１１億ウォン）比１９．２％増、営業利益率は約９．８％だった。大容量商品を前面に打ち出した倉庫型ディスカウント店も「物価高特需」を享受している。イーマート・トレーダーズの昨年の売上高は３兆８５２０億ウォンで前年より８．５％増加した。営業利益は１２９３億ウォンで３９．９％増となり、来店客数も前年同期比３％増えた。この流れはオンライン市場にも広がっている。ＳＳＧドットコムによると、今年第１四半期（１～３月）、倉庫型ディスカウント店の商品を希望する日時に配送する「ＳＳＧトレーダース配送」の売上高は、前年同期比３８％急増した。コスパ重視チャネルが成長する背景には、景気減速の中でブランドより価格と実用性を重視する消費者の増加がある。容量当たりの単価を細かく比較する「チェリシューマー」が増えているという。海外主要国でもコスパブランドの強さが際立つ。中国の代表的な中低価格生活雑貨チェーン「メイソウ」を運営するメイソーグループホールディングスの昨年の売上高は２１４億４３８０万元（約４兆６２００億ウォン）で、前年（１６９億９４０２万元）比２６．２％増と過去最高を記録した。日本の代表的低価格チャネル「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）も物価高基調の中で成長を続けている。ＰＰＩＨの２０２５会計年度（２０２４年７月～２０２５年６月）の売上高は２兆２４６７億円で前年より７．２％増加し、営業利益も１６６２億円で１５．８％増えた。グローバル倉庫型ディスカウント店のコストコも、年間実績が過去最大となった。２０２５会計年度基準で売上高は２６９９億ドル（約３９６兆ウォン）で前年（２４９６億ドル）比８．１％増、純利益は８０億９９００万ドル（約１２兆ウォン）で前年（７３億６７００万ドル）より９．９％増加した。こうした流れは消費者意識にも表れている。市場調査会社ニールセンアイキューが公表した２０２５年通年の消費者見通し報告によると、調査に参加した世界消費者の過半（６７％）が「価格が安いという理由でブランドを切り替えたり新しいブランドを試す意向がある」と答えた。今年の報告では、大容量製品を購入する割合も４％増加したという。仁川（インチョン）大学消費者学科のイ・ヨンエ教授は「世界的に消費者の需要が低価格や大量購入が可能なチャネルに集中している」とし、「不況期には価格が事実上、最終的な選択を左右する決定要因として作用するため、中低価格店舗の業績改善につながっている」と話した。キム・ダヨン記者 damong@donga.com