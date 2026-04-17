サッカー韓国代表、米ソルトレークで２週間の高地合宿

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いるサッカー韓国代表が、２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）本大会に向けた具体的なロードマップを確定し公表した。大韓サッカー協会は１６日、「洪監督が率いる代表チームは、グループリーグのベースキャンプ地であるメキシコ・グアダラハラに移動する前に、米ユタ州ソルトレークシティーで約２週間の事前キャンプを行う」と発表した。協会は「気候条件や高地順応の必要性などを総合的に考慮してキャンプ地を選定した。複数の候補地を直接視察し、スポーツ科学や環境適応分野の専門家の意見も反映した」と説明した。ソルトレークシティーの練習場は標高約１４６０メートルの高地に位置する。気温や湿度などの気候条件が、ベースキャンプ地でありグループリーグ第１、２戦が行われるグアダラハラ（標高約１５００メートル）と類似している。また韓国との時差もサマータイム適用で１５時間と同じだ。練習場やウエートトレーニング施設は、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のレアル・ソルトレークとユタ大学の施設を活用する予定だ。代表チームは５月１６日に最終メンバーを発表する。第１陣は１８日に米国へ出発し、残りの選手は各自の日程に合わせ順次ソルトレークシティーに合流する。事前キャンプ期間中に２試合の強化試合を行い、６月５日にグアダラハラのベースキャンプへ移動する。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com