文学界に「ＡＩ文学」部門新設論　新春文芸にも波及か

１５日、詩人のキム・オン氏、文学評論家のホ・ヒ氏、サイバーテキストデザイナーのクォン・ボヨン氏による対談では、新春文芸やノーベル文学賞など、従来の文学界を支えてきた制度がＡＩ文学時代にどのような変化を迎えるのかについても議論が交わされた。近年、各新聞社が実施する新春文芸では応募作数が急増している。昨年実施された「２０２６東亜（トンア）日報新春文芸」でも、９部門で計９１１３編が寄せられ、２４年（７３８４編）より１７２９編増加した。審査員の間では「ＡＩ活用と無関係ではないだろう。今後は新春文芸も面接が必要になる」との声まで上がっている。公募要項に「ＡＩで作成されたことが判明した場合、受賞を取り消す」と明記するケースもある。●「新春文芸に『ＡＩ文学』部門を」キム氏は、新春文芸に「ＡＩ文学」部門を新設するという大胆な提案を示した。「一部の大学ではすでにＡＩを活用した文学・映画コンテストが開かれている」とし、「むしろ別部門を設けて実験の場とするのも一つの方法だ」と述べた。クォン氏は、その場合「プロセスの検証」が核心になると指摘した。「最終成果だけで人間と優劣を競うのであれば、むしろやらない方がよい」とし、「プロンプト、データベース、使用ツール、創作者の意図やビジョンまで併せて提出すべきだ」と主張した。さらに「重要なのは、その過程を評価できる基準と能力だ」とし、「文学者だけでなく工学者や社会学者、法学者など多様な分野の審査員が参加する必要があるかもしれない。こうした協働的な審査構造こそ、ＡＩ文学時代が求める新たな方式だ」と強調した。将来世代の認識変化にも言及した。キム氏は「１０年ほどすれば、ＡＩを使って書いたという事実自体を特別視しない世代が現れる可能性がある。人間が書いたのかＡＩが書いたのかを問うこと自体が時代遅れの問いと見なされるかもしれない」と見通した。●５０年後のノーベル文学賞はノーベル文学賞は「人間の文学」の最後の砦として残るだろうか。ホ氏は、同賞はこれまでも文学の境界を拡張してきた制度だと指摘した。１６年にボブ・ディランが受賞した際には「大衆歌手がなぜ文学賞の受賞者になれるのか」と論議が起きた。１５年にスベトラーナ・アレクシエービッチが受賞した際にも、ルポルタージュ形式の作品が文学と認められるのかを巡って議論が巻き起こった。ホ氏は「ノーベル文学賞は常に『文学とは何か』という問いを投げかけてきた制度だ。ＡＩと文学が融合した作品が十分に蓄積されれば、５０年後にそうした作品が選ばれないと断言することはできない」と述べた。キム・ソミン記者 somin@donga.com