選挙のたび増える「つり橋」２５９カ所、ドーム球場公約も乱立



６月３日の地方選挙まで４４日を残す中、地方自治体の首長候補たちは、自治体に大きな経済的負担を強いる可能性のある見せかけ重視の公約を相次いで打ち出している。建設費が数千億ウォンに上る「ドーム球場」を建設すると公約した自治体だけでも７か所にのぼる。短期間で建設でき、見た目にも目立つという理由から、選挙のたびに公約が乱立してきた吊り橋も、この５年で１００か所以上増えた。自治体の文化・体育・観光施設の大半が赤字となっている中、住民の税金を食いつぶす厄介者がさらに増えるのではないかとの懸念が少なくない。



金榮煥（キム・テフム）忠清北道（チュンチョンブクド）知事、金泰欽（キム・テフム）忠清南道（チュンチョンナムド）知事、李範錫（イ・ボムソク）清州市（チョンジュシ）市長、朴陞原（パク・スンウォン）光明市（クァンミョンシ）市長、白慶鉉（ペク・ギョンヒョン）九里市（クリシ）市長ら現職首長は再選を狙いドーム球場建設を掲げる。全羅北道（チョルラブクド）やソウルでも同様の公約が出ているが、巨額の建設費や運営費の具体的な見通しは示されていない。



こうした公約は、かつての「つり橋公約」の二の舞いとなる可能性が高い。観光誘致を名目に整備されたつり橋は２０１０年の１１０カ所から昨年は２５９カ所に増え、基礎自治体２２６に対し平均１．１カ所に達する。ソウルなど大都市に吊り橋がほとんどない点を考慮すると、非都市地域にははるかに多いということになる。似たり寄ったりの橋が増えるにつれ、その大半はランドマーク効果が薄れ、収入もないまま維持管理費として毎年数十億ウォンがかかっている。それにもかかわらず、全羅南道潭陽（タムヤン）、京畿道楊平（キョンギド・ヤンピョン）、ソウル中浪区（チュンラング）で類似の計画が進められているという。







建てさえすれば大きな利益が出るという自治体首長候補たちのバラ色の見通しとは裏腹に、全国の公共施設のうち実際に黒字を出しているのは、ソウルワールドカップ競技場など１０か所に１か所にすぎない。行政安全部によると、全国５３２か所の公共施設のうち８７％が赤字だった。広域自治体が運営する大型文化芸術施設の場合、赤字が４００億ウォン台に達する施設が２か所もある。全国の広域・基礎自治体の一定規模以上の公共施設による税金損失額は、１兆ウォンに迫っている。



収益性や妥当性を十分に検証せず大型施設建設を公約した候補が当選すれば、再選に向けた実績作りとして無理に事業を推進する恐れがある。こうした施設は、長年にわたって自治体住民の税金を食いつぶす重荷となるだろう。聞いた瞬間は魅力的に思え、一見もっともらしく見えても、期待される効果は不確実で、負担だけが長く残る無責任な公約を、有権者が賢明に見極めて選別しなければならない。

