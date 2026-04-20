韓国の１人当たりＧＤＰ、５年後に台湾と１万ドル差か

５年後、韓国の１人当たり実質国内総生産（ＧＤＰ）が台湾に１万ドル以上後れを取るとの見通しが示された。国際通貨基金（ＩＭＦ）によると、４月に公表した世界経済見通しで、今年の韓国の１人当たりＧＤＰは３万７４１２ドルと予測された。前年（３万６２２７ドル）より３．３％増となる。ＩＭＦは２０２８年に韓国の１人当たりＧＤＰが４万６９５ドルとなり、４万ドル台に乗せると見込んだ。昨年４月時点では２０２９年の突破を予測しており、１年前倒しとなった。一方、台湾の１人当たりＧＤＰは今年、２０２５年（３万９４８９ドル）より６．６％増の４万２１０３ドルに達すると見込まれる。２０２９年には５万３７０ドルに達すると予測された。台湾は昨年、２２年ぶりに韓国を上回ったのに続き、２０２９年には５万ドル台に乗せて差がさらに拡大する見通しだ。韓国と台湾の差は今年４６９１ドルから、２０３１年には１万ドルを上回ると推計される。金正湜（キム・ジョンシク）延世（ヨンセ）大学経済学部名誉教授は「ウォン安と低成長が続き、韓国の１人当たりＧＤＰの伸びは鈍化している。労働構造の改善などの革新がなければ、台湾との格差はさらに広がる」と指摘した。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com