現代自・起亜、インドで１～３月期の販売が過去最高

現代（ヒョンデ）自動車と起亜（キア）がインド市場で、今年第１四半期（１～３月）に過去最高の販売実績を記録した。インド自動車工業会（ＳＩＡＭ）によると、現代自動車の今年第１四半期のインドでの販売は１６万６５７８台で、前年同期（１５万３５５０台）より８．５％増加した。１９９６年の進出以来、四半期ベースで最大となる。年間販売は２０２１年が５０万５０００台、２０２２年が５５万３０００台、２０２３年が６０万２０００台、２０２４年が６０万５０００台と増加してきた。昨年は５７万２０００台に減少したが、今年第１四半期に過去最高を更新し回復を示した。起亜も第１四半期に８万４３２５台を販売し、前年同期（７万５５７６台）比で１１．６％増となった。これも四半期として過去最多だ。起亜の年間販売は２０２１年は１８万２０００台、２０２２年は２５万５０００台、２０２３年は２５万６０００台、２０２４年は２４万５０００台、昨年は２８万台だった。業界では、このペースが続けば両社合計で年間１００万台の突破も可能との見方が出ている。両社はｉ２０、セルトス、ソネットなど、現地で需要の高いスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）を中心にラインアップを構成している。業界の関係者は「小型から大型までのラインアップをそろえ、現地生産体制も整っており、生産と販売の双方で持続的な成長が見込める」と話した。ピョン・ジョングク記者 bjk@donga.com