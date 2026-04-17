ＢＴＳ「高陽公演」効果、外国人消費５５０億ウォン超

最近、ＢＴＳの公演を観覧するため韓国を訪れた外国人観光客の消費額が５５０億ウォンを超えたことが分かった。１人当たりでは約１８５万ウォンを支出した計算だ。１６日、ハナカードの「外国人のカード消費データの分析」によると、今年１月１日からＢＴＳ公演が終了した４月１２日までの外国人観光客による国内消費額は約５５５億ウォンと推計された。今月９日と１１～１２日に開かれたＢＴＳワールドツアー「アリラン」公演のチケットを旅行プラットフォーム「ノルユニバース」で購入した外国人３万人の決済データを基にした数値だ。それによると、外国人観光客１人当たりの平均支出額は１８５万ウォンだった。国別では最も多くチケットを購入したのは日本（３２％）で、台湾（１２％）、フィリピン（７％）、香港・米国（各５％）などの順だった。アジア諸国の割合は全体の７５％を超えた。公演が行われた高陽（コヤン）総合運動場周辺の商圏は、ＢＴＳ特需の恩恵を受けた。公演週（４月６日～１２日）における同地域内の外国人のクレジットカードの利用件数は、前週（３月３０日～４月５日）比で８０７％増加し、利用金額は２３１％増加した。業種別ではカフェ（１１０９％）、コンビニ（１０６９％）、ショッピング（６２９％）、飲食店（６００％）の利用が増加した。公演観覧を目的に訪韓した外国人は一般旅行客とは異なる消費パターンを示した。これらの来訪者は、航空（６１万６０００ウォン）と宿泊（４８万ウォン）への支出が一般旅行者より多かった。買い物支出は３１万４０００ウォンで一般旅行者（３９万６０００ウォン）より少なかったが、会場周辺の飲食費は一般旅行者の消費を上回った。。外国人観光客は１人当たり平均２．１枚の公演チケットを購入した。知人分をまとめて購入したり、複数回観覧するファンの特性が反映されたとみられる。シン・ムギョン記者 yes@donga.com