ＢＬＡＣＫＰＩＮＫジェニー、米誌タイム「影響力ある１００人」に選出

ガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジェニーが、米誌タイムが選ぶ「今年の最も影響力のある１００人（Ｔｉｍｅ１００）」に名を連ねた。１５日（現地時間）発表の「Ｔｉｍｅ１００」では、米シンガーソングライターのグレイシー・エイブラムスがジェニーを紹介し、「結論から言えば、彼女はスターだ」としたうえで、「どんな瞬間でも雑音を突き抜けるような、否定しがたい存在感こそがジェニーをスターたらしめている」と評した。また「その存在感に加え、親切さと温かさも兼ね備えている」とも述べた。ジェニーは今年のＴｉｍｅ１００で、Ｋポップアーティストとして唯一選ばれた。昨年発売した初のソロフルアルバム「Ｒｕｂｙ」は、米音楽誌ローリングストーンの「ベストアルバム１００」にも選ばれている。Ｔｉｍｅ１００は２００４年から毎年、世界で最も影響力のある人物を選出して発表するリストで、芸術家、アイコン、指導者、大物、開拓者、革新者の６部門で構成される。ジェニーが選ばれたアーティスト部門には、韓国系米国人のポップスター、アンダーソン・パークや、ハリウッド俳優のダコタ・ジョンソンらが含まれた。指導者部門にはドナルド・トランプ米大統領やローマ教皇レオ１４世が、アイコン部門には韓国系米国人スノーボード選手のクロエ・キムが選ばれた。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com