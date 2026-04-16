原油ゼロの韓国、３４兆ウォン投資の精製設備で中東発の供給不足に対応

イラン発のエネルギーリスクで国際原油市場の不確実性が高まる中、韓国の石油精製産業の競争力が改めて注目されている。各国で給油制限や航空燃料の統制が相次ぐ中、韓国は石油製品の需給をかろうじて維持しているためだ。原油を全量輸入し、ガソリン・軽油・航空燃料・ナフサなどの高付加価値製品に転換する「精製競争力」が安定性の基盤とされる。原油を産出しないにもかかわらず、世界５大石油製品輸出国である理由でもある。９日、精油業界によると、韓国の原油精製能力は２０２４年時点で中国、米国、ロシア、インドに次ぐ世界５位水準にある。国内精油大手４社は２００７年以降約２０年にわたり、計約３４兆ウォンを投じて大規模な設備投資を進め、精製能力を高度化してきた。その結果、１日３３６万３０００バレル規模の精製能力を備えるに至った。こうした競争力はエネルギー危機の局面で一層際立つ。北海油田を持つ産油国の英国ですら供給不足が発生し、ガソリンスタンドが一時休業に追い込まれた。英国自動車協会（ＡＡ）は当時、「パニック買いを控えてほしい」と呼びかけた。非産油国も事情は同様だ。ベトナム民間航空局は先月９日、「４月初旬から国内航空会社が航空燃料不足に直面する恐れがある」と通知し、２５～２６日には給油単価を従来の２～３倍に引き上げた。石油供給不足への懸念から、ハノイ市内の１７のガソリンスタンドが営業を停止する事態も起きた。韓国では想定しにくい光景である。このように世界各地で需給不安と価格急騰が同時に進む中でも、韓国市場は比較的安定した流れを維持してきた。政府が石油最高価格制を導入して価格を抑えても供給混乱が生じなかった背景には、韓国の精製能力があるとの分析もある。韓国石油公社のオピネットによると、中東情勢発生から約１カ月後の３月第４週時点で、韓国のガソリン税引き前供給価格は１リットル当たり９６０．１ウォンで、日本（１２４７．５ウォン）、カナダ（１５０３．７ウォン）、ニュージーランド（１８７８ウォン）より低かった。産油国でないにもかかわらず比較的安定した需給と価格を維持できた背景には、国内精油業界が長年蓄積してきた精製競争力と供給網運用能力がある。原油があっても精製能力が不足し、ガソリンや航空燃料不足に陥る一部産油国とは対照的だ。危機時に韓国産業の「最後の基盤」として機能する製造業の役割を、改めて注視すべき局面にある。イ・ミンア記者 omg@donga.com