トランプ大統領の「海上逆封鎖」、イランの資金源締め付け

米国は１３日午前１０時（米東部時間、韓国時間１３日午後１１時）から、イランの港を出入りするすべての海上交通を封鎖することを決めた。今年２月２８日の対イラン戦争勃発以降、イランが封鎖してきた原油輸送路ホルムズ海峡に対し、事実上の「逆封鎖」を仕掛け、イランの資金源を断つ強硬策に踏み切った形だ。１１、１２日にパキスタンの首都イスラマバードで約２１時間にわたり終戦交渉を行ったものの決裂に終わり、米国が再びイランへの圧力を強めているとの見方が出ている。中東を管轄する米中央軍は１２日の声明で、「１３日からイランの港に出入りするすべての海上交通に対する封鎖を実施する」とし、「ペルシャ湾およびオマーン湾にあるすべてのイランの港を含め、イランの港および沿岸地域に出入りするすべての国の船舶に適用される」と明らかにした。米紙ウォールストリート・ジャーナルは、今回の封鎖がイランが敷設した機雷の除去、各国船舶の識別、イランに入国する船舶の遮断といった手順で進められると見通した。今回の戦争勃発後、イランがホルムズ海峡を対米圧力のカードとして使ってきたことを踏まえると、米国の逆封鎖は戦局を揺るがす試みとの見方がある。一方で、双方の軍事的緊張を一段と高め、原油価格の急騰など世界経済への衝撃を招く可能性もある。同紙は、この決定が米国にとって最善、あるいは「よりましな選択肢」になり得ると分析した。トランプ米大統領は、ホルムズ海峡封鎖に伴う原油高を甘受する意向を明らかにした。１２日のＦＯＸニュースのインタビューで「原油価格は今秋まで上昇する可能性がある」と述べた。これに対し、イラン代表団を率いたガリバフ国会議長は同日、Ｘ（旧ツイッター）にワシントンのガソリン価格が表示された地図を投稿し、「現在の価格を楽しむがいい。いわゆる『封鎖』によって、近く（１ガロン）４～５ドルを懐かしむことになるだろう」と警告した。すでに米国の平均ガソリン価格は心理的防衛線とされる１ガロン（約３.７８リットル）あたり４ドルを超えているが、トランプ氏の「逆封鎖」がさらなる価格上昇を招くとの主張だ。さらに、イラン革命防衛隊は「ホルムズ海峡を通過するすべての船舶はイラン軍当局の完全な統制下にある。敵が一度でも判断を誤れば、海峡は彼らを飲み込む死の渦となるだろう」とし、強硬な軍事対応も示唆した。申晋宇 niceshin@donga.com