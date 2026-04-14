ＢＴＳ「アリラン」、米ビルボード２００で３週連続１位

ＢＴＳ（防弾少年団）の５枚目のフルアルバム「アリラン（ARIRANG）」が、Ｋポップ歌手として初めて米ビルボードのメインアルバムチャートで３週連続１位を記録した。ビルボードは１３日（現地時間）の予告記事で、「『アリラン』が１８日付の『ビルボード２００』で１位に立った」と発表した。２位はモーガン・ウォーレンの「 I'm The Problem」、３位はイェ（カニエ・ウェスト）の「Ｂｕｌｌｙ」。Ｋポップ歌手が同チャートで３週連続首位を獲得するのは史上初めて。昨年、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラックは同チャートで通算２週１位を記録したが、連続ではなかった。ビルボードは「グループのアルバムが３週以上１位を記録するのは、英フォークロックバンドのマムフォード・アンド・サンズの「Ｂａｂｅｌ」以来（２０１２～１３年に通算５週１位）」とし、「ＢＴＳの『アリラン』は、昨年テイラー・スウィフトが発表した『The Life of a Showgirl』以来、発売後３週連続で１位を維持したアルバムだ」と説明した。ＢＴＳは今回の集計で、前週比３４％減の１２万４０００アルバムユニットを記録した。ビルボードはアルバム販売、ストリーミング、ダウンロードを合算★した「アルバムユニット」で成績を算出する。「アリラン」はグローバルチャートでも好調だ。スポティファイの最新週間チャート「ウィークリー・トップ・アルバム」で３週連続１位を記録した。ＢＴＳは９、１１、１２日、京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）の高陽総合運動場メインスタジアムで開いたワールドツアー「アリラン」で、１３万４０００人の観客と対面した。来年３月まで全国の計３４都市で８５公演を行う予定だ。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com