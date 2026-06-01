チェリストのキム・テヨン、「世界３大」エリザベート王妃国際音楽コンクールで準優勝

チェリストのキム・テヨンさん（２０、写真）が、世界３大クラシック音楽コンクールの一つに数えられる「エリザベート王妃国際音楽コンクール」で準優勝を果たした。２０２３年の声楽部門でバリトン歌手キム・テハンさんが優勝して以来、３年ぶりに再びＫクラシックの実力を示したとの評価が出ている。キムさんは５月３１日（現地時間）、ベルギー・ブリュッセルのボザール劇場で行われた授賞式で、優勝したイタリア人チェリスト、エットーレ・パガーノ（２３）に続いて２番目に名前を呼ばれた。同コンクールのチェロ部門では、２０２２年に優勝したチェ・ハヨンさんに続き、再び韓国人入賞者が誕生した。キムさんは受賞直後、現地公共放送ＲＴＢＦとのインタビューで、「本当にうれしい。最後の順番で演奏でき、とてもありがたかった」とし、「そのおかげでスタンディングオベーションを受けられたと思う。客席に向かって１０回はお辞儀した気がする」と語った。授賞式前日に開かれたコンクール本選には、計１２人の演奏者が出場した。１位のパガーノ、２位のキムさんに続き、３位には米国生まれのカナダ人、リーランド・コー（２８）が入った。最年少出場者だったキムさんは、中国系米国人作曲家ファン・マンの現代音楽「花の便りへの四つの頌歌（Four Odes to the Tidings of Flowers）」と、２０世紀ポーランドの作曲家ヴィトルト・ルトスワフスキのチェロ協奏曲を演奏した。１９３７年に創設されたエリザベート王妃国際音楽コンクールは、１８歳から３０歳以下の若手音楽家を対象に毎年開かれている。チェロ、バイオリン、ピアノ、声楽の４部門が持ち回りで開催される。ポーランドで開かれるショパン国際ピアノコンクール、ロシアのチャイコフスキー国際コンクールと並び、世界３大クラシック音楽コンクールに数えられる。韓国との縁も深い。キム・テハンさん、チェ・ハヨンさんのほか、声楽部門ではソプラノ歌手ホン・ヘランさん（２０１１年）とファン・スミさん（２０１４年）、バイオリン部門ではイム・ジヨンさん（２０１５年）が優勝した。２０１２年まで維持されていた作曲部門では、チョ・ウナ（２００８年）、チョン・ミンジェさん（２００９年）が優勝している。イ・ジユン記者 leemail@donga.com