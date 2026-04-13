退役・解体の「チャムスリ３２５号」、最新高速艇として復活へ

第１延坪（ヨンピョン）海戦に投入され、退役後に解体された海軍の高速艇「チャムスリ３２５号」が、最新型高速艇として復活する見通しとなった。海軍は１２日、第１・第２延坪（ヨンピョン）海戦や大青（テチョン）海戦に投入された艦艇のうち、戦勝の歴史継承が必要な高速艇を選定し、その船体番号を今後実践配備される最新の次期高速艇（ＰＫＭＲ）に付与することを検討していると明らかにした。海軍関係者は「第１延坪海戦と大青海戦に投入されたチャムスリ３２５号、第２延坪海戦に投入されたチャムスリ３５７号が有力な候補だ」と述べた。軍艦は通常、５００トン以上の艦には艦名と船体番号があるが、５００トン未満の艇には艦名がなく船体番号のみが付与される。高速艇では船体番号が名称に相当する。１９８９年に就役したチャムスリ３２５号は、９９年の第１延坪海戦で西海（ソへ・黄海）の北方限界線（ＮＬＬ）を侵犯した北朝鮮の警備艇を撃退し、２００９年１１月の大青海戦でも戦果を挙げるなど、３３年間にわたり最前線でＮＬＬを守り、２２年に退役した。海軍はチャムスリ３２５号の歴史的価値を考慮し、安保展示物に指定することも検討したが、費用や既存象徴物との重複を理由に今年１月に解体した。これをめぐっては、第１延坪海戦の勝利の主役を軽視するのではないかとの議論が起きた。０２年の第２延坪海戦で北朝鮮警備艇の奇襲攻撃を受けて沈没し、その後引き揚げられたチャムスリ３５７号は、現在、京畿道平沢（キョンギド・ピョンテク）の海軍第２艦隊司令部内の安保公園に展示されている。軍関係者は「船体番号の継承を通じて、ＮＬＬ防衛の戦勝の歴史と将兵の献身を記憶すべきだとの声が多い」と説明した。尹相虎 ysh1005@donga.com