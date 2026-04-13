ＢＴＳ「変化を信じて」　１３万人のＡＲＭＹとツアー開幕

「私たちは多くの変化をお見せしていますが、大切なものは変わっていません。７人で共に歩むと決めた事実と、皆さんを思う真心です」約３年９カ月の空白を破ったＢＴＳのワールドツアー「アリラン」が、９日から京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）の高陽総合運動場主競技場で幕を開けた。北米や欧州、南米など世界３４都市で計８５公演を行う予定で、ツアーは来年３月まで続く見通しだ。１１日午後に行われた２回目の公演は、長い待ち時間を耐え抜いたファンダム「ＡＲＭＹ」に向け、「より明るい未来」を約束する場となった。約４万４０００人の観客は、肌寒い花冷えの中でも熱気あふれる歓声でＢＴＳを迎えた。ＢＴＳも先月２０日に発売した５枚目のフルアルバム「アリラン」の収録曲など、約１５０分にわたり２２曲を披露し、これに応えた。公演は序盤から、赤い発煙筒を手にしたダンサーがステージを横切った後、刃がぶつかり合う「Hooligan」で強烈に幕を開けた。仮面を着けたダンサー約５０人と黒いレザー衣装に身を包んだＢＴＳの群舞が重なると、赤く染まった「アミボン」が一斉に揺れ動いた。「Aliens」、セルフカメラを活用した「走れバンタン」へと続き、客席の歓声はやむ気配を見せなかった。アルバム名「アリラン」にふさわしく、韓国的なアイデンティティーを視覚的に表現した点も際立った。ステージの中央には慶会楼（キョンフェル）をモチーフにした亭子型のパビリオンが設置され、「ともに楽しむ宴」の空間が演出された。四方に伸びる張り出し舞台は太極旗（テグッキ）の四卦を想起させ、メンバーが３６０度の観客と呼吸を合わせられるよう設計されていた。「They Don’t Know ’bout Us」のステージでは、韓国の仮面（タル）を現代的に再解釈したイメージなどをスクリーンに投影し、楽曲のメッセージを強調した。民謡「アリラン」を取り入れた「Body to Body」を披露する場面では、発光ダイオード（ＬＥＤ）の旗やリボンを用いたカンガンスルレのパフォーマンスが繰り広げられた。ワールドツアーは１５０分間を通して、一つの物語のように流れる構成が途切れることなく続いた。タイトル曲「ＳＷＩＭ」では白い布と照明を用いて波を表現し、続く「Merry Go Round」ではステージが自然に回転木馬のように変化し、幻想的な雰囲気を醸し出した。この日、ＢＴＳのメンバーたちは深々とした最敬礼まで披露し、込み上げる感情を隠さなかった。ジミンは「本当に会いたかったし、待っていてくれてありがとう」と言い、「良いステージと音楽で応えていくので、いつも僕たちのそばにいてほしい」と語った。ＲＭは、アルバム「アリラン」が従来のスタイルと異なるとの評価を意識したかのように、「僕たちも皆３０歳を超えた。温かく変化を見守り、信じてほしい」と呼びかけた。ＡＲＭＹとのコミュニケーションを重視した舞台演出も効果的だった。この日、メンバーたちは一か所でいわゆる「一糸乱れぬ群舞（カルグンム）」を披露するのではなく、張り出し舞台を積極的に活用し、客席との距離を縮めようとした。メンバー全員がハンドマイクで届けた臨場感あふれるライブも、現場の一体感を高めた。アンコール直前に設けられた「ＢＴＳカラオケ」コーナーでは、「ＤＮＡ」や「Take Two」などをその場で歌い上げ、観客の歓声を引き出した。高陽＝サ・ジウォン記者 4g1@donga.com