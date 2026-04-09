「まるで別人」　過度なＡＩ加工写真でオランダの女性地方議員が党から除名

オランダの５０代の女性地方議員が最近の選挙過程で人工知能（ＡＩ）により過度に加工した写真を使用していた事実が明らかとなり、所属政党から除名された。７日、米芸能メディア「ピープル」などによると、オランダ・ロッテルダムの地域政党「リーフバール・ロッテルダム」は、先月１８日の地方選挙で当選したロッテルダムの地区評議員のパトリシア・ライヒマン氏（５９）を同月３０日に除名した。ライヒマン氏が選挙広報物に使用した写真は、２０代女性といっても差し支えないほど肌にハリがあり、若々しく見える。顔の輪郭や瞳の色も実際とは大きく異なっていた。論議が起こると、ライヒマン氏は現地メディアのインタビューで「写真の解像度は上げたが、あの写真は間違いなく私自身だ」とし、「現在服用している薬の影響で見た目が少し違って見えるだけだ。若く見えるとよく言われる」と主張した。それでも「まったく別人のようだ」との批判が収まらず、リーフバール・ロッテルダムは当該写真をＡＩで過度に加工された非現実的な画像と判断した。辞職を求めたが本人が拒否したため、除名処分を下した。同党は「有権者の信頼を損なう重大な事案だ」とし、再発防止に努める方針を示した。オ・スンジュン記者 ohmygod@donga.com