国民年金積立金１５００兆ウォン突破　運用収益が６８％

国民年金の積立金が史上初めて１５００兆ウォンを突破した。このうち投資で得た収益は１０５０兆ウォンで、国民が納めた累積保険料を上回った。８日、国民年金公団によると、１月末時点の年金基金の積立金は１５４０兆４０００億ウォンと集計された。１９８８年の基金設立から３８年で１５００兆ウォンを超えた。この期間の累積運用収益は１０５０兆８０００億ウォンで、全体積立金の６８％を占めた。国民年金が投資を通じて老後資産を大きく増やしたことを意味する。昨年までの累積運用収益率は８．０４％だった。これまで国民が納めた保険料収入は９２８兆５０００億ウォンだった。このうち年金給付や管理費として支出された４３８兆９０００億ウォンを除くと、純粋に残る保険料の元本は４８９兆６０００億ウォンにとどまる。現在の積立金１５４０兆４０００億ウォンのうち約３分の２が投資による成果という計算になる。昨年１０月以降、運用収益は累積保険料を上回っている。こうした運用実績は、国民年金が国内外株式を中心に積極的な運用を進めた結果とみられる。株式市場の好調を背景に、今年１月だけで８１兆５０００億ウォンの収益を上げた。２０１８年まで安全資産である債券投資の比率が５０％を超えていたが、その後は株式や代替投資の比率を拡大してきた。１月末時点で資産構成は国内株式が２１．４％、海外株式が３７％と、株式比率が５８．４％を占める。次いで債券が２６．０％、代替投資が１５．２％の順となっている。国民年金基金運用本部の関係者は「国内外の経済・金融環境の変化に応じ、安定性と収益性、公的性のバランスを取りながら基金を運用していく」と述べた。イ・ホ記者 number2@donga.com