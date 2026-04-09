孫興慜、今季初のフィールドゴール　「エイジングカーブ」論争を一蹴

「スーパーソニー」孫興慜（ソン・フンミン、３４、ロサンゼルス（ＬＡ）ＦＣ）が今季初のフィールドゴールを決め、得点不振から脱した。孫興慜は８日、米カリフォルニア州の本拠ロサンゼルスで行われたクルス・アスル（メキシコ）との２０２６年北中米カリブ海サッカー連盟（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）チャンピオンズカップ準々決勝第１戦で、前半３０分に先制ゴールを決めた。右サイドを突破したマチュー・シュアニエールのクロスを左足で合わせてネットを揺らした。今季公式戦１１試合目でのフィールドゴールで、シーズン２ゴール目。これまでの得点は２月１８日のレアル・エスパーニャ（ホンジュラス）との同大会１回戦第１戦で決めたＰＫによる１ゴールだけだった。代表戦でもコートジボワール戦（３月２８日、０－４敗け）とオーストリア戦（１日、０－１敗け）で無得点が続いていた。孫興慜はオーストリア戦後、「実力が落ちたとは思っていない。得点がないたびに実力を論じられるのは残念だ」と語っていた。この日、今季初のフィールドゴールを決めた孫興慜は、右手を開閉しながら口を動かす「ブラー・ブラー・ブラー（blah blah blah）」のパフォーマンスを披露し、自身を巡る「エイジングカーブ」論争への不快感をにじませた。孫興慜の得点などでクルス・アスルを３－０で下したＬＡＦＣは、準決勝進出へ大きく前進した。第２戦は１５日に行われる。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com