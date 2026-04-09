「虚偽通報１０８回」　警察、６０代男に損害賠償請求

「刑務所に入りたい」として１年間に１００回以上の虚偽通報を繰り返した６０代の男に対し、警察が損害賠償を請求する方針を明らかにした。８日、ソウル警察庁はこの常習的虚偽通報者を相手取り、７５８万８２１８ウォンの損害賠償請求訴訟を準備中だと発表した。この男は１１２への虚偽通報（偽計による公務執行妨害）の罪で拘束起訴され、先月２０日、懲役１０カ月・執行猶予２年の判決を受けた。第１審判決によると、男は昨年１０月、「刑務所に収容されたい」としてソウル中浪区（チュンラング）の自宅から「ガスの火をつけている。刃物も用意している」と１１２番に通報した。警察は当時、緊急度最高段階の「コードゼロ（ＣＯＤＥ ０）」を発令し対応に当たった。男は１カ月後にも「ガスを爆発させる」と虚偽通報を行った。裁判所は「２度の虚偽通報で警察官ら２６人が出動し、公権力が無意味に浪費された」と指摘した。警察によると、この男は裁判対象となった２件を含め、昨年１年間に「誰かがラーメンを盗んだ」など１０８回に及ぶ虚偽通報を行い、警察は４６回出動、延べ１６８人が動員された。警察はこれに伴う人件費や燃料費などを損害額として算定し、訴訟を起こす方針だ。テロ予告などの公衆脅迫ではない一般虚偽通報を対象に、ソウル警察庁が損害賠償訴訟を起こすのは１１年ぶり。２０１５年には西大門区（ソデムング）の飲食店を指して「売春をしている」と４回虚偽通報したムン氏（当時３２歳）が、刑事処罰に加え１２５万ウォンの賠償を命じられた。全国でも最近１０年間で虚偽通報に対する損害賠償は３件にとどまる。ソウル警察庁は損害賠償とは別に、出動した警察官個人ごとの慰謝料請求も進める方針で、警察庁レベルでの慰謝料訴訟は今回が事実上初めてとなる。警察庁によると、虚偽通報は２０２１年の４１５３件から昨年は５１０７件へと増加した。ソウル警察庁の関係者は「虚偽通報は善良な市民が受けるべき治安サービスを奪う深刻な犯罪だ」とし、「公権力を侵害する行為には無寛容の原則で民事責任を最後まで問う」と述べた。チョン・ナムヒョク記者 forward@donga.com