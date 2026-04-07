「四球は命取り、真っ向勝負」　セーブ王狙う「文鶴のチャ・ウヌ」

「四球は元凶だ。是が非でも真っ向勝負する」プロ野球ＳＳＧの抑え投手、趙丙炫（チョ・ビョンヒョン、２４）は５日、釜山（プサン）の社稷（サジク）球場で行われたロッテ戦の９回裏、マウンドに上がり唇をかみしめた。４－３と１点リードの場面で登板した趙丙炫は、全１６球のうち１１球をストライクゾーンに投げ込み、四球を与えずにイニングを締めくくった。前日に続く２試合連続の１点差勝利を守り抜いた。この勝利で７勝１敗としたＳＳＧは、２０２３年６月２５日以来１０１８日ぶりに単独首位に立った。本拠地の仁川（インチョン）ＳＳＧランダースフィールドで最近取材に応じた趙丙炫は「２０２６年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が自分を一段成長させた」とし、「打者と真っ向から勝負できる投手になりたい。相手を恐れて四球を出すことはない」と強調した。今回のＷＢＣでは４試合に登板し、５イニングで防御率１．８０、ＷＨＩＰ０．８０を記録した。１７年ぶりの８強進出を決めた豪州との１次ラウンド最終戦で試合を締めくくったのも趙丙炫だった。「あれほど心臓が破裂しそうな試合は初めてだった。『韓国シリーズより緊張した』という先輩もいたが、自分はその震えを先に経験した」と振り返り、「次は韓国シリーズで『人生の試合』をつくりたい」と笑った。性格診断（ＭＢＴＩ）が「ＩＳＴＰ」で元来の冷静さが武器だった趙丙炫は、ＷＢＣを通じてさらに強心臓へと進化した。特にドミニカとの準々決勝で５回裏に登板し、１０球でメジャーリーグの強打者が並ぶ打線を三者凡退に抑えた経験は大きな財産となった。「名前の価値は気にしない。マウンドでは自分が一番だと思っている」と語った。ＷＢＣで自信を深めた趙丙炫は今季セーブ王を狙う。初めてフルタイムの抑えを務めた昨季は防御率１．６０でセーブ部門４位（３０セーブ）に入った。今季はチームの８試合で２セーブを挙げており、「セーブ王は一人だけ。シーズン終了時に自分が頂点に立ちたい」と意気込む。球速向上にも取り組む。最速１５５キロの趙丙炫は今季に向け、いわゆる「ビッグ３」（デッドリフト、スクワット、ベンチプレスの合計）を４６０キロまで引き上げた。「ＷＢＣで球速の重要性を痛感した。自分は体力が落ちると球速も落ちるタイプなので、シーズン中もウエートを継続的に増やしていく」と話した。端正な容姿からファンの間で「文鶴のチャ・ウヌ」と呼ばれる趙丙炫の目標は「文鶴の絶対的守護神」になること。「呉昇桓（オ・スンファン）先輩の登場曲が流れると相手ファンが席を立つ雰囲気だった。自分もそんな支配力を持ちたい。登板すれば相手ファンが帰る準備をするような投手になりたい」と語った。「球界にチャ・ウヌは２人もいらない。『蚕室のチャ・ウヌ』（ＬＧの文保景）と対戦したら必ず勝つ」と笑った。７日から本拠地でハンファとの３連戦に臨むＳＳＧは、チームＯＰＳ（出塁率＋長打率）１位（０．９１７）の打線と、救援陣防御率１位（３．１２）の強固な投手陣を兼ね備える。趙丙炫は「今季は自分がセーブを挙げる場面がもっと増えてほしい」と語った。仁川＝イ・ソヨン記者 always99@donga.com