「割り込みするな」格安ガソリンスタンドで待機中、刃物で脅迫

米国とイランの戦争の長期化で原油価格の高止まりが続く中、比較的価格の安いガソリンスタンドで給油の順番を割り込まれたことに腹を立て、刃物を取り出して脅した男が警察に逮捕された。３０日、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）警察署は、前日午後３時３０分ごろ、ソウル永登浦区道林洞（トリムドン）のガソリンスタンドで給油を待っていた際、他の車が割り込んだことに腹を立て、「なぜ割り込むのか」と言って運転者を刃物で脅した３０代の男を、特殊脅迫の疑いで逮捕し、取り調べていると明らかにした。男が犯行に使用した刃物は、車内に保管していたキャンプ用品とみられる。警察によると、当時、男は飲酒や薬物を使用した状態ではなかったという。警察は近く、男に対する逮捕状を請求する方針だ。事件が発生したガソリンスタンドは「格安スタンド」で、周辺より価格が安く、最近は利用客が集中しているとされる。韓国石油公社のオピネットによると、この日の基準で同スタンドのレギュラーガソリンと軽油の価格はそれぞれ１８５９ウォン、１８４９ウォンで、周辺より１００ウォン以上安かった。スタンドの関係者は「（中東情勢以降）週末には給油待ちの車列が約１００メートルに及ぶほど混雑している」と話した。チョン・ドンジン記者 haedoji@donga.com