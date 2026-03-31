金孝周、ＬＰＧＡ初の２週連続優勝　３１歳で全盛再来

３１歳、再び黄金期の幕が上がった。かつて「天才」と呼ばれた金孝周（キム・ヒョジュ、３１）が３０代に入り全盛期を切り開いている。金孝周は３０日、米国アリゾナ州フェニックスのワールウィンドＧＣ（パー７２）で行われた米女子ツアー（ＬＰＧＡ）のフォード選手権最終第４ラウンドで、６バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの３アンダー６９を記録した。通算２８アンダー２６０で、終盤まで追い上げたネリー・コルダ（米国）を２打差をつけて優勝。前週のフォーティネット・ファウンダーズカップに続く２週連続優勝を飾った。前年王者の金孝周は、２０１５年のＬＰＧＡ参戦後初のタイトル防衛にも成功し、通算９勝目を挙げた。前日までの３ラウンドで「５４ホール最少スコア」記録となる通算２５アンダー１９１をマークしていた金孝周は、この日イーグル２つで猛追したコルダを２打差で振り切った。自身初の複数回優勝（シーズン２勝以上）を達成した金孝周は、「言葉にならないほど嬉しい。正直まだ信じられない」とし、「前回王者として出場して優勝するのは簡単ではないが、良い思い出のあるコースで勝てて良かった」と語った。最近の活躍は時間を逆行するかのようだ。多くの女子ゴルファーが３０歳以降にパフォーマンスを落とす中、金孝周は昨年の同大会優勝に続き、今季すでに２勝を挙げた。この優勝でＣＭＥグローブ・レースポイント（１３００点）と年間最優秀選手ポイント（６９点）でコルダを抜き首位に浮上。優勝賞金３３万７５００ドルを加え、今季獲得賞金も９３万９６４０ドルでトップに立った。もともと「教科書的スイング」で知られていたが、飛距離の短さは課題だった。２０２０年前後から体重を増やし、本格的な筋力強化に取り組み始めたのもそのためだ。特に２０２４年に無勝に★終わった後は、上半身の筋肉を重点的に鍛えた。所属事務所の関係者は「懸垂が全くできなかったが、正しいフォームで４～５回こなせるまで鍛えた」と説明する。背筋強化は今季、精度の高いスイングリズムと飛距離向上につながった。プロゴルファーのイ・シウは「長打には胸筋が重要と言われるが、背筋を鍛えることで胸筋も発達する」とし、「もともとショートゲームに強みがあったが、飛距離が伸びてより楽にプレーできている」と評価した。実際、今年は従来より重いシャフトを求め飛距離を大きく伸ばした。昨年の平均ドライバー飛距離は２４７ヤードで１３５位にとどまったが、今年は２６４ヤードと１７ヤード伸ばした。今大会では平均２７８ヤード、最終ラウンドでは２９３ヤードを記録した。継続的な体力強化が奏功し、最終ラウンドでもスタミナ切れはほとんど見られない。２０２４年に３４歳でＬＰＧＡを引退した柳簫然（ユ・ソヨン）ＳＰＯＴＶゴルフ解説委員は、「体力が落ちると練習量が減り、ショットが乱れやすくなる。大会を重ねるほど集中力も低下するが、金孝周にはその兆候が全くない」と話した。自己最高の世界ランキング（４位）更新も目前に控える金孝周は「今季の目標は２勝だったけど、すでに達成した。今は何も考えていないが、明日には新たな目標を立てることになるだろう」と話した。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com