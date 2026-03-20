初婚５組に１組は「妻が年上」　婚姻件数、３年連続増加

昨年に結婚した夫婦は２４万組で、前年に比べて８．１％増加し、コロナ禍以前の水準を回復した。新婦の年齢が新郎を上回る、いわゆる「年上婚」の割合は、昨年、初めて２０％を超えた。国家データ庁は１９日、こうした内容を盛り込んだ「２０２５年の婚姻・離婚統計」を発表した。昨年の婚姻件数は２４万件で、前年より１万８０００件（８．１％）増加した。過去最高の増加率を記録した２０２４年（１４．８％）に比べると伸びは鈍化したものの、２０２３年以降、３年連続で増加している。婚姻件数自体も、２０１８年（２５万８０００件）以来の高水準となった。婚姻の増加は、「エコブーム世代」と呼ばれる１９９０年代前半生まれが、結婚適齢期とされる３０代前半に入った影響が大きい。社会的に結婚に対する前向きな認識が広がったことも背景にある。データ庁の関係者は「コロナ禍の影響で急減していた婚姻件数は、２０２３年以降増加に転じ、昨年はコロナ禍以前の水準を回復した」と説明している。昨年の男性の平均初婚年齢は３３．９歳で前年と同水準、女性は３１．６歳で前年より０．１歳上昇した。１０年前と比べると、男性は１．３歳、女性は１．７歳それぞれ上昇しており、晩婚化の傾向が続いている。昨年結婚した男性の年齢別構成比は、３０代前半（３０～３４歳）が４１．１％で最も多く、次いで３０代後半（３５～３９歳）が１９．６％、２０代後半（２５～２９歳）が１７．７％だった。女性も３０代前半の割合が３９．７％で最も多く、２０代後半が２８．８％、３０代後半が１３．３％と続いた。特にソウル在住の男女の平均初婚年齢は、それぞれ３４．２歳、３２．４歳で、全国で最も高かった。初婚夫婦のうち、妻が年上の割合は前年より０．３ポイント増の２０．２％だった。夫が年上の初婚夫婦は６３．０％、同い年の夫婦は１６．７％を占めた。妻が年上の初婚夫婦の中では、年齢差が１～２歳のケースが１３．６％で最も多かった。昨年の韓国人と外国人との婚姻は２万１０００件で、前年に比べて０．３％減少した。全体の婚姻に占める割合は８．６％だった。外国人妻の国籍はベトナムが３０．５％で最も多く、中国が１６．１％、タイが１２．５％と続いた。一方、外国人夫の国籍は米国が２８．２％で最多となり、中国が１６．６％、ベトナムが１４．８％の順だった。昨年の離婚件数は８万８０００件で、前年より３０００件（３．３％減）減少した。離婚件数は２０２０年以降、６年連続で減少している。離婚した夫婦の平均年齢は、男性が５１歳、女性が４７．７歳で、いずれも前年より０．６歳上昇した。周愛眞 jaj@donga.com