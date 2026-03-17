マギー・カン監督「韓国人に捧げる」　イジェ「今や皆が韓国語の歌」

「この映画を韓国、そして世界中の韓国系に捧げます（This is for Korea, and for Koreans everywhere）」１５日（現地時間）、第９８回アカデミー賞で２冠を達成したネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のマギー・カン監督は、長編アニメーション賞を受賞した後、栄誉を韓国と韓国系に捧げた。カン氏は舞台に上がり涙を流しながら「私のような背景を持つ人々にとって、この映画が登場するまで長い時間がかかった」とし、「だが次の世代はもう待つ必要がない」と語った。ハリウッドや西側主流社会で周縁とされてきたアジア系の文化芸術関係者へのメッセージだった。タイトル曲「ゴールデン」を歌い、共同作詞・作曲にも参加した歌手イジェも、過去とは変わったＫポップの地位を振り返った。主題歌賞を受賞した後、涙声で「子どもの頃、米国ではＫポップが好きな私をからかった」とし、「しかし今では皆が韓国語の歌を歌っている」と語った。一方、この日ＡＢＣテレビが主催・中継した授賞式では、主題歌賞受賞者のスピーチ終了を促す切られ、論争も起きた。イジェが話し終えた後、イ・ユハン作曲家にマイクを渡したが、スピーチ終了を促す背景音楽が流れ始めた。戸惑ったイジェが待ってほしいと合図したが、照明まで消え、放送はそのまま広告映像に切り替わった。米ＣＮＮはこれについて「アカデミー賞の歴史的瞬間でＫポップファンを怒らせる場面が起きた」と報じ、「Ｋポップをそのように軽視してはならない。もっと時間があればさらに偉大な瞬間になったはずだ。恥ずべきことだ」と批判した。受賞場面を収めたＡＢＣのユーチューブ動画にも「非英語圏への人種差別だ」「敬意がない」といった批判コメントが相次いでいる。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com