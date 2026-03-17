米「継投策」奏功　ドミニカの強力打線抑えＷＢＣ決勝進出

米国野球代表の強力投手陣が、ドミニカ共和国の強力打線を封じ込めた。事実上の決勝とも言われる一戦を制した米国は、９年ぶりのワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）優勝へあと一歩に迫った。米国は１６日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われた２０２６年ＷＢＣ準決勝でドミニカを２－１で破り、決勝に進出した。３大会連続で決勝に進んだ米国は、１８日に同会場で行われる決勝でイタリア－ベネズエラ戦（１７日）の勝者と対戦する。米国は２０１７年大会で初優勝したが、２０２３年大会の決勝では「スーパースター」大谷翔平（３２、ロサンゼルス・ドジャース）率いる日本に敗れ、優勝を逃していた。優勝候補と目される両チームの得点は３本のソロ本塁打によるものだった。先制したのはドミニカだった。フニオール・カミネロ（２３、タンパベイ・レイズ）は２回裏、昨年の米大リーグ（ＭＬＢ）ナショナルリーグのサイ・ヤング賞投手ポール・スキーンズ（２４、ピッツバーグ・パイレーツ）から左越えのソロ本塁打を放った。今大会ドミニカにとって１５本目で、大会最多本塁打記録を更新する一発だった。しかしその後、米国投手陣は安定した投球を続けた。スキーンズを含む７投手が９回を８安打１四球１失点で抑えた。直前５試合で５１得点を挙げていたドミニカ打線は、この日はわずか１点に封じられた。投手陣が踏ん張る中、打線も応えた。０－１で迎えた４回、先頭打者ガナー・ヘンダーソン（２５、ボルティモア）が相手先発ルイス・セベリーノ（３２、オークランド・アスレチックス）から９球に及ぶ粘りの末、右翼席へ同点のソロ本塁打を放ち１－１とした。さらに１死後、ローマン・アンソニー（２２、ボストン・レッドソックス）が代わった投手グレゴリー・ソト（３１・パイレーツ）の真ん中に入ったシンカーを右中間スタンドへ運び、試合をひっくり返した。その後は両チーム投手陣による緊迫した投手戦が続いた。勝負の行方を決めたのは、球審の際どい判定だった。ドミニカは１－２で迎えた９回裏２死三塁で同点の好機を迎えた。米国の抑えメイソン・ミラー（２８、サンディエゴ・パドレス）がフルカウントからヘラルド・ペルドモ（２７、アリゾナ・ダイヤモンドバックス）に投じた８球目のスライダーは明らかに低めだった。ＭＬＢの投球分析システム「スタットキャスト」でもストライクゾーンを大きく外れていた。しかし球審がこの球をストライクと判定し、試合はそのまま終了した。アルバート・プホルス監督（ドミニカ）は試合後「最後の投球に焦点を当てたくはない。相手を非難するつもりもない」と語った。マーク・デローサ米国監督は「次の大会では（判定論争を防ぐため）ボール・ストライク自動判定システム（ＡＢＳ）が導入されることを望む」と述べた。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com