麻薬中毒患者、６割が２０～３０代

国内の麻薬中毒患者はこの４年間で約１．５倍に増え、８００人を超えた。患者の多くは２０～３０代の若年層だった。８日、健康保険審査評価院が発刊した「２０２５年の生活の中の疾病・診療行為統計」によると、麻薬中毒患者数は２０２０年の５５７人から２０２２年には７１３人に増え、２０２４年には８２８人に達した。麻薬中毒患者とは、中枢神経系の活動を高めるコカインやアンフェタミンなどの興奮剤、中枢神経系の活動を選択的に低下させるヘロインやモルヒネなどのオピオイド類、さらに大麻などの使用に伴う精神・行動障害の患者を指す。年齢別では、２０～３０代の若年層が最も多かった。２０代の患者は２０２０年の１１５人から２０２４年には２７２人に増え、２４．４％増加した。３０代の患者も１１２人から２１０人へと１７．２％増えた。２０２４年時点で全患者の６１．０％が２０～３０代だった。患者数の増加幅が最も大きかった年齢層は１０代で、２０２０年の９人から２０２４年には２８人へと３２．８％増えた。他の年齢層では、２０２４年の患者数は減少するか、２０２０年とほぼ同水準だった。専門家は若年層を中心に麻薬中毒者が増えていることに懸念を示している。昨年、国立精神健康センターの依頼でカトリック大学産学協力団の研究チームが実施した「麻薬類中毒者の実態調査設計研究」によると、昨年２～３月に麻薬使用者２９人を対象に深層調査を行った結果、麻薬を初めて使用した年齢は２０代が５８．６％で最も多かった。性別では、男性が女性の２倍を上回った。２０２４年時点で男性患者は６０６人、女性は２６６人だった。ただし増加率は女性の方が高かった。男性患者は２０２０年の４２７人から２０２４年の６０６人へ４１．９％増加したのに対し、女性患者は同期間に１６４人から２６６人へと６２．２％増えた。麻薬による診療費も増えている。２０２０年の５億ウォンから２０２４年には１０億ウォンへと２倍になった。審査評価院は「代表的な麻薬であるヒロポンは被害妄想や幻聴、幻視に加え深刻な衝動的攻撃性を引き起こし、ヘロインなどのオピオイド系麻薬は急性中毒状態で呼吸麻痺により死亡する可能性がある」とし、「中毒性薬物は重度のうつや不安などを誘発し、深刻な場合は永久的な精神疾患や認知症を引き起こすこともある」と警告した。チョ・ユラ記者 jyr0101@donga.com