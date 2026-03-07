韓日の２人の小説家が描く「倫理的ジレンマ」

「天地は不仁で万物を藁で作った犬のように扱うという意味です。……テキストや電話で遠回しに私に自殺を勧めてきた者たちにとって、私もまた藁で作った犬にすぎなかったのでしょう」新刊に収められた小説家、金衍洙（キム・ヨンス）の新作「私たちの失敗」の一節だ。主人公は大統領親族による国政介入事件を暴露した後、周囲から激しい非難を浴び、心理的に追い詰められる。橋の上に立ち夜の海を見下ろしていた彼の耳に、「生きて真実を語れ」という声が聞こえる。「その声に従う」ということは何を意味するのか。彼はどのような人生を経て、その選択に至ったのか。韓国作家と海外作家が共通のテーマで中短編小説を書き、その２編を１冊にまとめる企画シリーズの第１巻だ。最初のテーマは「倫理的ジレンマ」。併録された作品は、１９９９年に「日蝕」で第１２０回芥川賞を受賞した日本の著名作家、平野啓一郎の「決定的瞬間」。故人となった巨匠写真家の展覧会を準備していた主人公が、箱の中から秘められた写真を見つけたことで葛藤に陥る物語だ。金氏は「決定的瞬間」について、「ある真実を発見した直後から始まり、次第にその真実を失っていく過程を描いている」とし、「現代の倫理的ジレンマは、自分の正しさや自分の真実そのものに対する苦悩に近いと思う」と語った。平野氏は、「私たちの失敗」について、「大きな倫理的決断を促すものが、極めて私的な過去の経験であり得ることを見事に示している」と評した。趙鍾燁 jjj@donga.com