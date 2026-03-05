ＢＴＳ新曲は「ＳＷＩＭ」　「人生の波を泳ぎ続ける」

約４年ぶりにカムバックするＢＴＳ（防弾少年団）が２０日に発売する５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」に収録される１４曲のタイトルが公開された。タイトル曲は「人生の波の中でも泳ぎ続けていく」というメッセージを込めた「ＳＷＩＭ」だ。４日、ＢＴＳの所属事務所ビッグヒット・ミュージックによると、ＢＴＳは公式ソーシャルメディア（ＳＮＳ）で新アルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」のトラックリストを公開した。トラックリストには、オルタナティブポップ（Alternative pop）ジャンルのタイトル曲「ＳＷＩＭ」をはじめ、計１４曲が収録される。ビッグヒット・ミュージックは「新アルバムはＢＴＳのアイデンティティーと、これまでの歩みの中で積み重ねてきた感情を包み込んでいる」とし、「波の流れに逆らうのではなく、自分の速度で淡々と乗り越えていこうという意志を『人生への愛』として表現した」と説明した。メンバーのＲＭ（本名＝キム・ナムジュン）が作詞全般を担当した。このほか今回のアルバムには、会場を訪れた観客とともに楽しもうと呼びかける「Body to Body」、世界を巡りながら道を切り開いてきたＢＴＳの軌跡を描いた「Ｈｏｏｌｉｇａｎ」、世界に向けた抱負を込めた「Ａｌｉｅｎｓ」などが収録される。この日公開された１４曲のタイトルは、世界市場を念頭に置いたように英語表記となっている。ＢＴＳは昨年夏、米ロサンゼルスでソングライティング・セッションを開き、楽曲制作を進めた。米グラミー賞受賞歴のあるディプロやライアン・テダー、エル・ギンチョなど世界的プロデューサーが参加し、アルバムの完成度を高めたという。米音楽メディアのビルボードはトラックリストの公開直後、「まもなくビルボードチャートに入る曲になるだろう」とし、「グラミー賞受賞を強く望む、より成熟したアルバムになるとみられる」と期待を示した。ＢＴＳは２０日に完全体アルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」を発売し、翌２１日午後８時、ソウル光化門（クァンファムン）広場一帯で野外公演「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催する。今回の公演は動画配信サービス（ＯＴＴ）のネットフリックスと協力し、世界約１９０カ国に生中継される予定だ。ネットフリックスが単独アーティストの公演を生中継するのは今回が初めてとなる。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com