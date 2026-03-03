別れた交際相手を１６時間監禁・暴行　少年に実刑判決

別れた元交際相手を１６時間にわたり監禁し暴行した１８歳の少年に、実刑判決が言い渡された。２日、釜山（プサン）地裁刑事６部（裁判長・金容均部長判事）は、特殊重監禁致傷および器物損壊の罪で起訴されたＡ被告（１８）に対し懲役長期４年、短期３年を言い渡したと明らかにした。裁判所によると、Ａ被告は昨年７月、釜山市影島区（ヨンドグ）のマンション前で元交際相手（１５）を拳や足で殴打したうえ、自宅や市内のホテル２カ所へ場所を移し、暴行を続けた。この過程で計１６時間にわたり逃走できないよう監禁し、元交際相手の家族に対する脅迫も辞さなかった。２日間に及ぶ無差別暴行で被害者は眼部の骨折や全身打撲など全治１０週の診断を受けた。２人は昨年３月から６月まで交際していたことが取り調べで明らかになった。Ａ被告は４月ごろから「短い服を着た」「化粧をした」「男子生徒から声をかけられた」などの理由で被害者を複数回暴行し、それをきっかけに別れた。しかし、その後も被害者に連絡を取り続け、男性と通話したかどうかを問いただしたり、「家を全部壊してやる」などと脅迫したりして、特定の場所に出てくるよう強要していたという。裁判所は、Ａ被告が過去に同種犯罪で２度にわたり少年法上の保護処分を受けた経歴がある点や、今回の事件で拘禁中にも他の収容者を暴行して懲戒処分を受けた前歴などを量刑に反映したと説明した。裁判部は、「特段の理由もなく、別れた交際相手であった被害者を長時間監禁し、暴行を加えており、その態様も相当に悪質である」と指摘した。さらに「被害者が相当な身体的・精神的苦痛を受けたとみられる点や、厳罰を求めている点などを総合すると、被告人が少年であることを考慮しても、厳しい処罰は避けられない」と、量刑理由を明らかにした。１４歳以上１９歳未満の少年は、少年法に基づき、更生の可能性を考慮して不定期刑（長期・短期刑）の形式で処分される。Ａ被告の場合、原則として４年間服役することになるが、収監中の態度が模範的であれば、３年で仮釈放される可能性がある。釜山＝カン・ソンミョン記者 smkang@donga.com