捜査の端緒となったチャットＧＰＴ　「薬物殺人」２０代女、犯行前にＡＩに質問

「盗んだ金を（投資）リーディングルームの被害口座に入れれば、警察はリーディングルーム詐欺事件を捜査するか」２２日午前６時ごろ、京畿道平沢市（キョンギド・ピョンテクシ）のコンピューター部品店に侵入し、高価な画像処理装置（ＧＰＵ）数千万ウォン相当を盗んだ４０代男は、犯行前に人工知能（ＡＩ）サービス「チャットＧＰＴ」にこう尋ねた。チャットＧＰＴは「窃盗容疑で逮捕されれば、警察はリーディングルーム詐欺事件も併せて捜査するだろう」と答えた。実際に窃盗容疑で逮捕された男は、警察の取り調べで「チャットＧＰＴの回答を見て、警察がリーディングルーム事件を早く捜査してくれればと思って犯行に及んだ」と供述した。窃盗で捕まったとしても、自分が被害に遭った投資詐欺を警察が解決してくれると判断し、犯行に踏み切ったということだ。このように、犯罪者がＡＩに残した対話履歴が捜査の重要な手がかりとなる事例が増えている。ＡＩの検索・質問履歴は、単なる検索語を超え、犯行の意図や心理状態まで映し出し得るからだ。特にＡＩの検索記録はテキスト基盤であるため、データが消失してもフォレンジックにより相当部分が復元され得ることから、捜査に大きく役立つと評価されている。● 犯行動機までＡＩと対話ソウル江北（カンブク）区で発生した「モーテル薬物連続殺人」事件では、警察は容疑者に対する傷害致死容疑を殺人に変更した。その背景には、チャットＧＰＴへの質問履歴があった。携帯電話のフォレンジック分析で、「どれだけの薬物を服用すれば危険か」「実際に死ぬか」など薬物の危険性を複数回尋ねた痕跡が確認された。海外でも同様の事例がある。昨年１０月、米ノースカロライナ州では、チャットＧＰＴで毒物に関する情報を調べた後、夫を毒殺しようとしたとして妻が逮捕された。同月、米ロサンゼルスでも、大規模山火事を起こした容疑者が犯行前に燃える森の画像生成を依頼し、放火直後に「喫煙中に火事になれば自分の責任か」と質問していた事実が判明した。いずれもＡＩとの対話記録が犯行動機を示す状況証拠となった。このように最近の捜査現場では、ＡＩとの対話記録が既存のポータル検索記録とは異なる次元の手がかりになり得るとみられている。従来のポータルサイト検索と異なり、ＡＩとの対話は情報を絞り込む過程が記録され、利用者の思考の流れを把握しやすいためだ。成均館（ソンギュングァン）大学科学捜査学科のチョン・ドゥウォン教授は「チャットＧＰＴは目的意識が比較的直接的に表れ、捜査上より有意義な資料となり得る」と指摘した。● フォレンジック復元に力を入れる捜査当局捜査現場ではすでに、ＡＩ履歴分析が多様な事件に活用されている。法務法人「律村（ユルチョン）」のイ・ミンヒョン専門委員は「昨秋、死亡者の携帯電話に残されたチャットＧＰＴとの対話からうつ傾向が推認され、死亡背景の解明に役立った例があった」と話した。当事者の意図を直接確認できない状況でＡＩに残された対話記録が一つの情況資料となったのだ。イ氏は「すでに一般的な捜査過程でＡＩ検索記録は主要な関心対象となった」と強調した。特にＡＩ検索記録はフォレンジックを通じて確保される可能性が相対的に高いことも特徴に挙げられる。ファイルが損傷すれば復元が容易でない映像や画像とは異なり、テキストデータは削除されても復元が比較的容易なためだ。プレーンビットのイ・ジュンヒョン・センター長は「復元率は状況によるが、基本的にテキストデータの復元率は高い。数年前のやり取りでも復元される可能性がある」と述べた。法廷でチャットＧＰＴの照会記録が実質的な証拠として採用され得るかについても、法学者たちは、媒体が変わっただけで、既存の検索記録の証拠と法理上の本質的な違いは大きくないと見ている。国立群山（グンサン）大学法学科のクォン・ヤンソプ教授は「グーグルの検索語が裁判所で証拠として活用された例が少なくないように、チャットＧＰＴにプロンプトを入力した行為も法的に類似して解釈される余地が大きい」とし、「争点は実際にその人物が入力したのかという点だが、携帯電話の使用状況などと結びつけば、証拠として採用される可能性は高まるだろう」と指摘した。ただし専門家たちは、今後ＡＩフォレンジックを高度化しようとする捜査機関と、捜査網を避けようとする犯罪者の「反フォレンジック」の攻防も激化すると見ている。チャットＧＰＴを犯罪に利用する過程で、ウェブブラウザーのシークレットモードを使って記録を即時削除したり、コンピューターを初期化したりするなど、痕跡を残さない動きが増える可能性があるということだ。チョン教授は「ＡＩフォレンジックの成果が知られれば知られるほど、犯罪者が迂回的な利用法を探そうとする試みが増えるとみられ、捜査当局もフォレンジック技術力を高めて対応する必要がある」と述べた。チョ・スンヨン記者 cho@donga.com