国情院の軍出入りを明文化へ　内乱など安保犯罪対応で　国防部も同意

韓国国家情報院（国情院）が早ければ来月から、内乱・外患・反乱など安全保障侵害犯罪への対応を目的とする情報活動のため、軍事基地に出入りできる見通しとなった。１８日、国情院と法制処などによると、国情院は先月２３日、「安全保障侵害犯罪および活動などに関する対応業務規程」一部改正令案を立法予告した。改正令案には、国情院長が内乱・外患・反乱罪対応業務に関連して必要と判断した場合、国情院職員の軍部隊出入りを要請したり、関連情報の提供を求めたりした際、所管部隊長が速やかに協力する根拠が盛り込まれた。改正令案は意見聴取や法制処審査を経て、早ければ来月施行される見通しだ。今回の措置は、「１２・３非常戒厳」当時、情報当局が十分に機能しなかったとの指摘を受けた後続対応である。李鍾奭（イ・ジョンソク）国情院長は昨年６月の人事聴聞会などで、国情院が内乱・外患関連情報の収集任務を果たしていないとの批判に対し、「国情院には調査権があるが、その調査権自体があまりに脆弱で軍部隊の中にも入れない」とし、制度改善に取り組む考えを示していた。国情院関係者は「２０２４年１月の捜査権廃止以降、法に規定された調査権が円滑に機能するよう関係機関間の情報協力を強化し、可能な情報活動を具体化する段階だ」とし、「今回の措置が軍基地への常時出入りを制度化するものではない」と説明した。国防部は「内容と趣旨に同意する」との立場を示した。軍関係者は「従来も国防部や合同参謀本部などに国情院職員が週に数回出入りし、関連情報活動を行うなど協力体制は堅固だ」とし、「今後、内乱・外患・反乱の再発可能性を根本的に遮断するという政府の意思を明示したものとみられる」と述べた。申나리 journari@donga.com