昨年の経常黒字１２３０億ドルで「過去最大」　前年比２３％増

半導体輸出の好調を追い風に、韓国が昨年、国際貿易で１２００億ドルを超える過去最大の黒字を記録したことが分かった。韓国銀行（韓銀）が６日に発表した国際収支の暫定統計によると、昨年１２月の経常収支は１８７億ドルだった。月次ベースでは、韓銀が国際収支の統計を取り始めた１９５０年以降で最大となる。これにより、昨年の年間経常収支の黒字は前年比２３．１％増の１２３０億５０００万ドルとなった。韓銀が昨年１１月に示した見通しの１１５０億ドルを上回る水準だ。韓銀は、今年の年間黒字規模を１３００億ドル以上と見込んでいる。経常収支は、国家経済のファンダメンタル（基礎体力）を示す代表的な指標で、財・サービスなどの輸出額と輸入額の差を指す。輸出が多く、輸入が少ないほど、黒字規模は拡大する。昨年の輸出額は７１８９億４０００万ドルで、２０２４年比２．１％増となった。品目別では、通関ベースで半導体輸出額が２１．９％増加した。エネルギー価格の下落により、石油製品の輸入額が１５％減少したことも、経常黒字の拡大に寄与した。国内投資家による昨年の海外株式お投資額は１１４３億５０００万ドルと、１７１．２％急増した。昨年の年間経常黒字に近い規模だ。このうち個人投資家の比率は２７．５％（３１４億ドル）だった。統計に反映されない上場投資信託（ＥＴＦ）まで含めると、個人の海外株式投資額は４００億ドルを超えたと、韓銀は推計している。韓銀経済統計１局のキム・ヨンファン局長は「海外投資の急増が経常黒字の効果を相殺し、（ドル高など）為替市場に影響を及ぼしたとみられる」と述べた。チ・ミング記者 warum@donga.com