「現役時代の五輪の夢、Ｋポップアイドルとして実現でき光栄」

「選手時代、五輪は私の最初の夢でした。選手ではありませんが、アイドルとして韓国を代表できて光栄です」アイドルグループ「ENHYPEN」のメンバー、ソンフンは５日（現地時間）、イタリア・ミラノで行われた２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の聖火リレー走者の任務を終え、こう語った。ソンフンが走ったミラノのボリバル駅周辺には、その姿を一目見ようと集まったファンでにぎわった。現在は世界各地で高い人気を誇るＫポップアイドルだが、ソンフンにとってはフィギュアスケート選手として過ごした時間の方がはるかに長い。約１０年間、フィギュア男子シングルで活動し、国家代表の常備軍に名を連ねるほどの実力者だった。２０１５～２０１６年シーズンには、「パク・ソンフン」の名前で国際スケート連盟（ＩＳＵ）ロンバルディア・トロフィーのノービス男子部門で優勝している。２０１９年に選手生活を終えた後、翌年にオーディション番組を経てENHYPENのメンバーとして正式デビューした。ソンフンは聖火リレー後、コリアハウスで開かれた記者会見で、「フィギュアの映像を通じて（アイドル事務所に）キャスティングされた。フィギュアのおかげでアイドルになれたとも言える」と語った。その後、競技経験を生かし、大韓体育会の広報大使も快諾した。ソンフンは、今大会の男子フィギュア・シングルに出場する韓国選手２人、車俊煥（チャ・ジュンファン、２５）、キム・ヒョンギョム（２０）選手とも親交が深い。「選手時代は兄であり先輩として、俊煥さんから常に多くを学んだ。俊煥さんは、あらゆる面で『六角形』と言えるほど完成度の高い選手だ」と話した。車選手は今大会で、韓国男子フィギュア初の五輪メダルに挑む。後輩のキム選手には、自身が着用していた衣装を譲った。キム選手が２０２３～２０２４年シーズンの代表選考通過時に着て演技した「赤いブラウス」の元の持ち主が、ソンフンだった。ソンフンは「ヒョンギョムは幼い頃から本当に努力していた。いつか五輪に出場するだろうと思っていた」と語った。キム・ヒョンギョムは、今大会が生涯初の五輪出場となる。ソンフンのミラノ訪問は、今回で５度目。これまでの４回はアイドル活動のためで、今回は五輪が目的だった。「五輪という旅路を、皆さんと共にできて幸せだ。ENHYPENの多くのファンが駆けつけてくれ、スポーツファンの情熱も感じた。私自身、五輪への夢をかなえたと思っている」と語った。任寶美 bom@donga.com