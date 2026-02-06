ピアニスト任奫燦「ゴルトベルク変奏曲の公演録音をアルバムにできて光栄」

「一人の人間が歩む人生の道のりを思い浮かべました」ピアニストの任奫燦（イム・ユンチャン、２２）にとって、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ（１６８５～１７５０）の「ゴルトベルク変奏曲」は、いつか向き合いたい夢の作品だった。２０２２年、米ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクールで、史上最年少の１８歳で優勝した際も、「必ずリサイタルでゴルトベルク変奏曲を演奏したい」と語っていた。そして昨年４月２５日、ニューヨークのカーネギーホールでのリサイタルで、長年胸に抱いてきた思いをついに実現させた。６日、この公演の模様を収めたアルバム「バッハ：ゴルトベルク変奏曲」を発売する任氏は、書面インタビューで、「アリアで始まり、人間的な３０の楽曲が続き、最後に再びアリアに戻る構成から人生を感じた。『今こそこの曲を演奏すべき時期だ』と思えた」と語った。この作品との出会いは幼少期にさかのぼる。８歳の時、バッハ演奏の第一人者として知られるピアニスト、グレン・グールド（１９３２～１９８２）の録音で初めて耳にした。「その壮大さと美しさに圧倒され、この作品はずっと心の中にあり続けた」という。奇しくもグールドも、任氏と同じ２２歳でこの作品を録音している。１７４１年に作曲されたゴルトベルク変奏曲は、誕生から３００年以上を経た今も、感情表現と高度な技巧の両立が求められることから、熟練のピアニストにとっても難関の作品とされる。任氏は、「この音楽を、それもカーネギーホールの公演実況としてアルバムにできるのは、ピアニストとしてこの上ない光栄だ」と語った。「ゴルトベルク変奏曲を、ただ厳粛に解釈するのは好みません。最も人間的で、遊び心とユーモアに満ちた作品だと思っています。心の奥底から一つ一つの感情が湧き上がってくる音楽です」任氏は昨年３月、ゲリラ・リサイタルで得た収益全額（１億ウォン）を、小児患者のために寄付した。「やるべきことをしたまで。心はすでに音楽で満たされていて、それ以上を望むのは分に過ぎる」と話す。次に挑戦したいレパートリーについては、「多すぎて書ききれない」としつつ、「数日前の夢でリサイタルを開き、前半にシェーンベルク『３つのピアノ小品』とバッハ『パルティータ第６番』、後半にベートーベン『ディアベリ変奏曲』を弾いていたのが印象に残っている」と笑顔を見せた。２０２４年に発売した「ショパン：エチュード」のアルバムが、昨年のＢＢＣミュージック・マガジン・アワードで３冠に輝くなど、国際的にも評価を高めている。今回のアルバムも予約販売のみで、韓国内の販売枚数が「ゴールド」（５０００枚超）に達した。こうした「音楽的成果」について問うと、返ってきたのは静かな答えだった。「日々、音楽を探し続けることこそ真理ではないでしょうか。自分の心にあるものを信じ、従うことがいちばん大切だと思います」サ・ジウォン記者 4g1@donga.com