現代自動車パリセード、昨年最多の２１万台販売

現代（ヒョンデ）自動車の大型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「パリセード」（写真）が、昨年、世界市場で２１万台を超える販売を記録し、年間最多販売台数を更新した。３日、現代自動車によると、パリセードの昨年の世界販売台数は２１万１２１５台だった。２０１８年１１月の発売以来、年間ベースで最多となる。年間２０万台を突破したのも初めてで、前年の販売台数（１６万５７４５台）を２７．４％上回った。昨年投入された２世代目「ディ・オール・ニュー・パリセード」（新型パリセード）に採用された次世代ハイブリッドシステムが功を奏したと、現代自動車は分析している。このシステムは、１回の給油で最大１０００キロ以上走行できる燃費性能を誇る。実際、韓国国内市場では、ハイブリッドモデルの販売台数（３万８１１２台）が、ガソリンモデルの２万１３９４台を上回った。最近、電気自動車（ＥＶ）向けの税額控除制度が廃止され、ハイブリッド車が注目を集める米国市場でも、ハイブリッド需要は顕著だ。新型パリセードのハイブリッドモデルは、米国での発売後、わずか４か月間（昨年９～１２月）で計９７６５台が販売された。パリセードは、大型ＳＵＶが主力の北米市場で商品性を高く評価されてきた。先月、米ミシガン州デトロイトのハンティントン・プレイスで開かれた「２０２６年北米カー・オブ・ザ・イヤー（ＮＡＣＴＯＹ）」の表彰式では、ユーティリティ部門の最優秀モデルに選ばれている。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com